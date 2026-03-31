Dördüncü buluşma

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, 6 Nisan Pazartesi günü 4’üncü kez bir araya gelecek.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan açıklamaya göre görüşme, saat 16.30'da ara bölgedeki BM Misyon Şefi’nin konutunda gerçekleşecek.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Khassim Diagne'nin ev sahipliği yapacağı toplantı basına kapalı olacak.

Erhürman ile Hristodulidis, bugüne kadar Kıbrıs sorununa ilişkin resmi çerçevede üç kez bir araya geldi.

İki liderin ilk buluşması, 20 Kasım 2025’te Birleşmiş Milletler ara bölgesinde gerçekleştirildi. Görüşmede Erhürman, çözüm süreci ve kapsamlı müzakere önerilerini Hristodulidis ile paylaştı.

İkinci görüşme 11 Aralık 2025’te yapıldı. Toplantıda taraflar, ortak insani konular ve diyaloğun sürdürülmesi üzerinde durdu.

Üçüncü resmi görüşme ise 24 Şubat 2026’da BM himayesinde gerçekleşti. Bu toplantıda Kıbrıs sorununda iletişim kanallarının açık tutulması ve güven artırıcı önlemler ele alındı.

Erhürman, Diagne’yi kabul etti

Bu arada Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü (BMBG) Misyon Şefi Khassim Diagne’yi kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirilen görüşmede Diagne, BMBG'nin yürüttüğü faaliyetlere ilişkin Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a bilgi verdi ve taraflar görüş alışverişinde bulundu.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ hazır bulundu.

