Kriz derinleşti

Raif DOĞRU

Bakanlar Kurulu’nun, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu tarafından önerilen fiyat artışına onay vermemesi nedeniyle aylık zararın 38 milyon liraya ulaştığı bildirildi.

Kurum Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz Diyalog’a yaptığı açıklamada, zararın borçlanmalarla karşılandığını belirtirken, sadece Aksa’ya 292 milyon lira ödenmesi gerektiğini söyledi.

Devlet kurumlarının yüklü miktarda elektrik borcu olduğunu belirten Büyükyılmaz “Bunları tahsil etmek için ne yapıyorsunuz?” sorusuna “ her gün maliye bakanını arıyor ve yardımını talep ediyorum” sözleriyle yanıt verdi.

Yaşanan sıkıntıları Bakanlar Kurulu’na da aktardıklarını ifade eden Büyükyılmaz, bugüne kadar önemli bir sonuç alamadıklarını kaydetti.

İhale yeniden iptal oldu

Büyükyılmaz, Teknecik Santrali için gerekli akaryakıt alımı için ihaleye çıktıklarını ancak ihaleye katılan firmaların sunduğu belgelerin orijinal olmadığını söyledi. Yapılan inceleme sonucunda belgeleri gerekçe göstererek ihalenin iptal olduğunu belirten Büyükyılmaz, bu konuda şikâyeti olanların polise başvurabileceğini söyledi.

Kurumun sadece 27 günlük akaryakıt stokunun bulunduğunu anlatan Büyükyılmaz, sıkıntı yaşamamak için Türkiye’den yakıt almaya devam edeceklerini ifade etti. Büyükyılmaz “Ancak bunun için de Bakanlar Kurulu’ndan yetki bekliyoruz” dedi.

Büyükyılmaz şöyle devam etti:

İhale süreci yeniden başlayacak. Türkiye ve uluslararası tüm firmalar ihaleye çıkabilir. Ben yapmam gerekenleri yaparım, gerekli yerlere bildiririm. Çözüm hükümettedir, bakanlardadır. Normalde 4 günde Türkiye’den yakıt gelebilir ancak planlamanın iyi yapılması gerekir. Bakanlar Kurulu’nda yetki çıkar çıkmaz çalışmalar başlayacak.

Aylık zarar 38 milyon

El-Sen’in dün yaptığı eyleme de değinen Büyükyılmaz şunları ifade etti:

Kurumun özelleşmesine yönelik bir mesajımız olmadı. Kurumun özelleştirilmesi söz konusu değil. Ancak şunu görmemiz gerekiyor; bugün kurum zararına çalışıyor. Kıb-Tek 1 Nisan 2019’dan beri sürekli zarara çalışıyor. Aylık 38 milyon, yıllık 458 milyon TL zarar ediyor. Personel giderleri çok yüksek, bu sorgulanmaya başlanınca huzursuzluk oldu. Aksa’nın kurumdan 292 milyon alacağı var. Bu para ödenmedi. Kurum borcunu ödeyemiyorsa, zararına çalışıyorsa ve buna rağmen aktif olarak devam etmesi bekleniyorsa kendi kendilerini kandırıyorlar demektir.

Büyükyılmaz, “Kurum zarar edecek bir kurum değildi. Eğer devlet kurum ve kuruluşları elektrik borçlarını öderse kurum ayağa kalkar” dedi.

Yakıt analiz sonuçlarını açıklıyoruz

Büyükyılmaz, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’ın son alınan yakıt ile ilgili iddialarına da cevap verdi.

Büyükyılmaz, “Tüm analiz sonuçlarını açıklıyoruz. Kükürt oranı yüzde 1’in üzerinde olan yakıt kuruma girmedi. Son gelen ve tankerle taşınan akaryakıtın kükürt oranı 0,8, gemiyle gelen akaryakıtın kükürt oranı 0,7’dir” dedi.