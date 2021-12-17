Hepsini uydurmuş

Suna ERDEN

Girne’de faaliyet gösteren Les Ambassadeurs Casino’da meydana geldiği iddia edilen darp, soygun, zorla alıkoyma suçlarıyla ilgili davanın seyri değişiyor.

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde polis gözetiminde tutulan Halil Falyalı ile cezaevinde bulunan Serkan Beyar, Hakan Atıcı, Türkistan Gülce ve Sedat Aktaş dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlılar adına avukatlar Mustafa Şener ve Mustafa Asena hazır bulundu. Önce şikâyetçi olan ardından ifadesini değiştiren Turgut Katırcı dünkü duruşmada tanık olarak dinlendi. Katırcı daha önce polise verdiği ifadede darp edildiğine, soyulduğuna, alıkoyulduğuna dair beyanları uydurduğunu söyledi.

Katırcı’nın ifadesini değiştirmesi üzerine savcılığın tanığı olma statüsünden çıktı.

Davanın geri çekilmesi gündeme gelirken, durum bugün netleşecek.

Sanıklar önce itham edildi

Sanıklar dünkü duruşmada ilk olarak, aleyhlerine getirilen davalardan itham edildi. Sanıklar, savcı Ali Hidayet tarafından okunan ve aleyhlerine getirilen darp, soygun, zorla alıkoyma ve şiddet tehdidi suçlamalarına karşın, “Kabul etmiyoruz” şeklinde cevap verdi.

İthamın ardından Turgut Katırcı, iddia makamının tanığı olarak kürsüye çıktı. Tutuklandığı 7 Ekim 2021 tarihinde casinoda hırsızlık yaptığı için Falyalı ve çalışanları tarafından darp edildiğini; malına ve parasına zorla el konulduğunu iddia eden Katırcı, dünkü duruşmada zıt ifade verdi.

Özür diledi

Katırcı, darp edilmediğini, şiddet görmediğini, parasını ve araçlarını kendi rızasıyla borcuna karşılık verdiğini öne sürerek şunları iddia etti:

“Polise verdiğim ifadede bana zorla senet imzalattırıldığını, araçlarıma el konulduğunu, vekalet alındığını, hesabımdaki paraları verdiğimi söylemiştim.

Daha sonra cezaevine girince avukatıma bir mektup yazdım. O mektupta anlattıklarım doğrudur. Yaptığım hatadan dolayı Türkistan Gülce’nin yanına gittim; yanlış yaptığımı söyledim. Bunun üzerine Serkan Beyar ve Hakan Atıcı ile birlikte Halil Falyalı’nın odasına gittik. Odada durumu anlattım. Halil bey polise teslim edilmemi söyledi. Halil beyin ofisinden çıktıktan sonra Hakan Atıcı ve Türkistan Gülce’ye araçlarım için vekalet verebileceğimi söyledim. Borçlarımı ödemek için senet de imzalayacağımı ifade ettim.

Daha sonra notere gittik. Senetleri imzaladım. Birinci aracımın ardından ikinci aracımı da almaya gittik. Sedat Aktaş’a evde nakit param olduğunu söyledim. 12 bin lira verecektim ama ailen var, lazım olur diye almadı.

Bunlar olurken, fiziki şiddet görmedim ve darp edilmedim.

Polis darp edildiğime, soyulduğuma, zorla alıkoyulduğuma dair verdiğim ifadeyi imzaladığım senetleri ödeyemeyeceğim için söyledim. Darp edilmedim, alıkoyulmadım, soyulmadım. Zaten hastanede muayene edildim. Darp raporum da yoktur. Eğer darp edilseydim, rapor olurdu.

Olayda adı geçen herkesten özür diliyorum.”

Yalancı tanık oldu

Savcı Ali Hidayet, Katırcı’nın ifadesinin ardından mahkemeye talepte bulundu. Hidayet,

Hidayet, tanığın yalancı tanık ilan edilmesini ve Katırcı’yı sorgulamak için mahkemeden emir vermesini talep etti.



Kısa bir ara veren mahkeme, Katırcı’nın polise verdiği ilk ifade ile mahkemede söylediklerinin zıt olduğunu belirterek, muhasıp tanık olarak ilan edilmesine emir, savcının sorgulamasına izin verdi.

Savcı sordu, Katırcı cevapladı

Savcı Ali Hidayet daha sonra Katırcı’yı sorguladı ve sorular yöneltti.

Savcı Ali Hidayet: Polise verdiğiniz ifadeyle mahkemede söyledikleriniz tamamen zıt. Siz buna katılıyor musunuz?

Tanık Katırcı: Evet katılıyorum. Ancak polise verdiğim ifadede imzaladığım senetlerinin bana geri iadesi veya iptali için söyledim.

Savcı Ali Hidayet: Ne kadar borcunuz var?

Tanık: Tam rakam söyleyemesem de imzaladığım borç senetleri bir kısmını karşılıyor.

Savcı Ali Hidayet: Polise verdiğiniz ilk ifadede Halil Falyalı’nın ayağınıza bastığını, siyah saplı bıçağı havaya kaldırıp, “Paramı ver, seni keserim” dediğini anlattınız. Bunlar doğru değil mi? Uydurdunuz mu?

Tanık: Evet uydurdum, doğru değil.

Savcı Ali Hidayet: Polise verdiğiniz ilk ifadenin yanı sıra 9 tane de ek ifade verdiniz. Neden bu ifadelerin hiç birinde suçlamalarınızı geri çekmediniz?

Tanık: İlk ifademi yalanlamamak için ek ifademi değiştirmedim.

Savcı Ali Hidayet: Siz burada doğruları söylemiyorsunuz. Sanıklar toplam 28 bin 400 TL parayı, araçlarınızı şiddet kullanarak, zorla aldılar. Siz kendinizin ve ailenizin hayatından endişe ettiğiniz için şimdi mahkemede doğruları anlatmıyorsunuz.

Tanık: Doğruları söylüyorum. Yıllarca çalıştığım şirketin yöneticilerine iftira atmamın doğru olmadığını düşündüm ve gerçekleri anlatmaya karar verdim.

Savcı Ali Hidayet: Siz darp raporu yok diyorsunuz ama ilk ifadenizde Falyalı yüzünüze vuracağı esnada kendinizi koruduğunuz için sert bir temas olmadığını söylemiştiniz. ‘Darp izi bu nedenle yok’ demiştiniz.

Tanık: Darp edilmedim, baskı görmedim.

Savunma davanın geri çekilmesini istedi

Hidayet tanığı sorguladıktan sonra Katırcı’nın iddia makamının tanığı olma sıfatından çıktığını ifade ederek, yeni tanıkların dinlenmesi için davanın bugüne ertelenmesini talep etti.

Sanıkların avukatları Mustafa Şener ile Mustafa Asena, Katırcı’nın ifadesinin değişmesiyle suç unsurunun ortadan kalktığını, savcının davayı geri çekmesini arzu ettiklerini, bunun daha adil olacağını söyledi.

Savunma, sanıkların tutukluluk sürelerinin bir gün daha uzamasına itirazları olmayacağını ancak bugün yapılacak duruşmada davanın geri çekilmemesi halinde buna itiraz edeceklerini ifade etti.

Yargıç Hazan Aksun, davayı bugün saat 14.00’e erteledi.