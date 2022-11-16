Kalplerde yaşıyor

Ömer KADİROĞLU

Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’nın Göçeri köyünde bulunan mezarı Sema Tibukoğlu önderliğinde, Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği, Merit International Otelleri, Dikmen Belediyesi ve Rota Reklam iş birliğinde restore edilen mezarı başında dün bir etkinlik düzenlendi.

Barış Manço’nun unutulmaz şarkısına konu olan ve yardım severliğiyle ün yapan Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’nın mezarı başındaki anma töreni sonrasında Göçeri Şehit Ahmet Cezar Parkı’nda bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, Lions kulüpleri üyeleri, Göçeri ve civar köylerde yaşayan vatandaşlar katıldı.

Burada yapılan konuşmalardan sonra mezarın yenilenmesine destek veren kişi ve kurumlara plaketler verildi. Halk dansları ekibinin gösterisi sonrasında satışların yapıldığı stantlar gezildi.

Sema Tibukoğlu projeyi anlattı

“Sarı Çizmeli Mehmet Ağa projesi aylar önce 118-Y İstanbul Anadolu Yakası Lions Kulüpleri Federasyonu Açlık Hedef Liderliği Komite toplantısı sırasında hedef lideri Zerrin Dever’in mezarın bir görselini göstermesi ve Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’nın yaptığı yardımlardan bahsetmesi üzerine harekete geçilerek gerçekleştirildi. Kıbrıs’a geldiğimde Mare Monte Girişimci Derneği üyelerinden Eylem Gamze ve Başkan ile görüşerek önce muhtarlık sonra da Belediye Başkanına durumu ileterek onların da destekleri ile projeyi bugünkü noktaya getirdik. Bizler bu projeye gönül verirken Barış Manço’nun şarkısına konu olan Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’nın bir efsane değil de gerçekten yaşamış bir insan olduğunu gelecek nesillere aktarmak amacındaydık. Barış Manço tarafından yaptırılmış olan mezarın ve mezar alanının restore edilerek turistlerin de ziyaret edebileceği bir yer haline gelmesini amaçlayarak başladığımız çalışmalarda bu güne kadar yardım ve desteklerini esirgemeyen Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi’ye, Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneğine, Göçeri Köyü muhtarına, Merit oteller gurubuna teşekkür ederim.”

Fikri Ataoğlu: Turistler gelip görmeli

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu konuşmasında şunları söyledi:

“Sarı Çizmeli Mehmet Ağa gibi önemli değerlerin önümüzdeki süreçte de yaşatılmasıyla ilgili atılan adımlar takip edilecek, yaşatılması ile ilgili ülkemize gelen turistlerin de ziyaret edebileceği bir nokta haline gelebilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ülkeye gelen turistlerin ellerindeki kitapçığa bir nokta daha ekleyerek bu bölgeyi de belirteceğiz. Bugün burada mezarlığın restore edilmesinde ve bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim.”

Çelebi: Farklı bir heyecanla buluştuk

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, etkinlikte konuşma yaparak şunları söyledi:

“Bugün Göçeri köyümüzde çok farklı bir heyecanla buluştuk. 1800’lü yıllarda bu coğrafyada yaşam sürmüş yaptığı yardımlar ve iyiliklerle bu diyarda nam salmış, şarkılara konu olmuş Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’yı anmak adına burada buluştuk. Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’nın adına yakışır şekilde şenlikler düzenleme kararı aldık ve bugün birincisini düzenliyoruz. Çok yakın geçmişte Türkiye basınında yoğun bir şekilde Mehmet Ağa’nın unutulduğu gündeme getirilmiş ve birilerinin el atması gerektiği belirtilmişti. Bu sürede Sema Tibukoğlu’ndan bir telefon aldım ve o telefon bu işin başlangıcı oldu. Hep birlikte Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’yı yaşatacağız. Bu etkinlikler geleneksel hale gelecek ve her yıl yapılacaktır.”