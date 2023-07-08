Senaryolar hayal ürünü

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu katıldığı bir programda, Türkiye’nin Kıbrıs konusundaki politikasında değişiklik bekleyenlerin hüsrana uğrayacağını söyledi.

“Türkiye Cumhuriyeti ciddi devlet geleneğine sahip bir devlettir, günübirlik politikalarla yolunu bulmaya çalışan bir devlet değildir” diyen Ertuğruloğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, seçimlerin ardından KKTC’ye yaptığı ziyaretinde, net bir şekilde ifade ettiği; “müzakerelerin başlamasının yolunun KKTC’nin tanınmasından, egemen eşitlikten, eşit uluslararası statünün kabulünden geçer” sözlerinin, “laf ola” söylenmediğini vurguladı.

Türkiye’nin Kıbrıs konusunda politika değiştireceği söylemlerinin gerçek dışı ve hayal ürünü olduğunu vurgulayan Ertuğruloğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Cumhuriyeti'nin bazı çıkarlar uğruna Kıbrıs konusunda geri adım atıp, Türk ulusunun bu coğrafyadaki çıkarlarının hilafına bir yere varması diye bir politikasının olmadığını herkesin iyi görmesi gerekir. Türkiye Cumhuriyeti için Kıbrıs olmazsa olmazdır, herkesin bunu iyi anlaması lazım.

Dolayısıyla hayal kurup, bir takım farklı siyasi emeller uğruna Türkiye'nin buradan geri adım atacağını, Türkiye'nin buradan taviz vereceğini ve bunları yapmakla Türkiye'nin kendi ulusal çıkarlarını tehlikeye sokacağını aklı başında kimse normalde göremez.”

“İngiliz Büyükelçisi Kıbrıs Türk halkından özür dilemeli”

İngiliz büyükelçilerinin “Yüksek Komiser” sıfatını “ortak pazar” (Commonwealth) üyesi ülkelerde kullandığına ve Güney Kıbrıs’ın da Commonwealth üyesi olması nedeniyle, Güney Kıbrıs’a akredite İngiliz Büyükelçi’nin “Yüksek Komiser” sıfatını kullandığına değinen Ertuğruloğlu, KKTC’nin Commonwealth üyesi bir ülke olmaması nedeniyle Güney Kıbrıs’ta Yüksek Komiser olarak görev yapan kişinin KKTC’deki sıfatının İngiliz Büyükelçisi olarak düzeltilmesi gerektiğini kaydetti.

İngiliz Büyükelçi İrfan Sıddıg’ın, Girne Çatalköy’de yaşayan İngiliz vatandaşlarının düzenlediği bir toplantıda yaptığı konuşmada, “bir diplomata yakışmayan, çok çirkin, son derece saldırgan, küstah bir üslupla, haddini aşan şekilde hakaret etme hadsizliğini sergileyebilmiş bir kişi olduğunu” söyleyen Ertuğruloğlu, “Ona da hak ettiği şekilde cevabını vermiş bulunmaktayım. Kıbrıs adasında görev yapabilecek kapasitede olmadığını kanıtlamıştır” dedi.

Ertuğruloğlu, İngiliz Büyükelçisi’nin Kıbrıs Türk halkından özür dilemesi gerektiğini söyledi.

AB’nin iki yüzlülüğü…

“Rum tarafının Kıbrıs Türkü aleyhine kullandığı en etkili silah AB’dir” diyen Ertuğruloğlu, yıllar önce alınan bir Bakanlar Kurulu kararı ile KKTC’de AB Destek Ofisi açıldığını ve bu ofise diplomatik statüsü ve dokunulmazlık verildiğine işaret ederek, bunun AB’nin "iki yüzlüğünü" çok net gösteren bir olay olduğunu; AB’nin, tanımadığı KKTC’de dokunulmazlığı olan diplomatik misyon bulundurduğunu belirtti.

