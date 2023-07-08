Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), Ankara Sanayi Odası ile “Kardeş Oda İşbirliği Protokolü” imzaladı.

Verilen bilgiye göre, KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu ile beraberindeki yönetim kurulu ve profesyonellerden oluşan bir heyet, Ankara’da temas ve ziyaretlerde bulundu.

Heyette, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektör Yardımcısı Cumali Sabah da yer aldı. Heyete, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu eşlik etti.

Ziyaretleri değerlendiren KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu, ihracatın ithalatı karşılama oranının uzun yıllar ortalamasının yüzde 5 civarında seyrettiğini belirterek, “Bu bir kader olamaz. Mutlaka bu kısır döngüden Kıbrıs Türk sanayicisinin kurtulması gerekmektedir. İhracat odaklı ekonomi modeline geçiş yapmamız şarttır” diye konuştu.

Kamacıoğlu, Kıbrıs Türk halkının ekonomik kurtuluş reçetesinin üretim, ihracat ve sadece ihracat odaklı agresif bir politika belirlemekle mümkün olabileceğini vurguladı.

Anıtkabir ziyareti

Oda heyeti Ankara’da ilk ziyaretini Anıtkabir’e gerçekleştirdi. Ali Kamacıoğlu, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Ardından, Kıbrıs Türk Sanayi Odası heyeti Misak-ı Milli kulesine geçiş yaptı ve Ali Kamacıoğlu Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

KTSO heyeti daha sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ile birlikte Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç’ı ziyaret etti.

ASO Yönetim Kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette ASO ile KTSO arasında “Kardeş Oda İşbirliği Protokolü” imzalandı.

İmzalanan protokole göre; her iki oda üyelerinin iş birliği yapmalarını teşvik edecek, ticari ilişkiler geliştirilecek, ortak projeler yürütülecek ve iki oda arasında ticaret ve yatırım konularında deneyim paylaşımı yapılacak.

KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu ise hedeflerinin, KKTC'nin ihracatını artırmak olduğunu belirtti.

