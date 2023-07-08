Asgari ücret sonucu merakla bekleniyor

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, çarşamba günü saat 10.00’da yeniden toplanacak.

Yılın ikinci asgari ücretini belirlemek üzere dün bir araya gelen tarafların toplantısı 1,5 saat sürerek, 14.30 sıralarında tamamladı.

Şu an uygulanan asgari ücret net 11.800 TL, brüt 13 bin 563 TL.

Toplantının açılışında Bakan Hasan Taçoy, asgari ücretin Hayat Pahalılığının (HP) üzerinde bir rakama yuvarlanmasını önerdi.

İşveren tarafı temsilcisi Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun, hem yaşanabilir bir ücret belirlenmesini hem de işletmeler ile istihdamın devamını hedeflediklerini belirterek, en iyi rakamı bulmaya çalışacaklarını kaydetti.

İşçi tarafı temsilcisi Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu ise Hayat Pahalılığı oranının bir maaş artışı olmadığını, ödenip de alınamayan geçmiş kayıplar olduğunu anlatarak, Hayat Pahalılığı oranının yanı sıra artış da istediklerini vurguladı. Serdaroğlu, “Refah payı olmazsa olmazımızdır” dedi.

Bengihan: En az yüzde 50 zam yapılmalıdır

Öte yandan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, ülkede “Korkunç bir hayat pahalılığı” yaşandığına işaret ederek, “Asgari ücrete en az yüzde 50 zam yapılmalıdır” dedi.

Bengihan, yazılı açıklamasında, sendikanın, her ay düzenli olarak kamuoyunun bilgisine getirdiği “açlık sınırı” ile ilgili hesaplamayı, Haziran ayında karşılaştıkları ve kabul etmedikleri bazı veriler nedeniyle bu ay hesaplamama kararı aldığını kaydetti.

Çalışanların, emeklilerin, dar ve sabit gelirli kesimlerin enflasyon karşısında alım gücünün korunması açısından hayat pahalılığı ödeneğinin büyük önem taşıdığını belirten Bengihan, son yıllarda Türk Lirası’nın büyük oranda değer kaybetmesi nedeniyle birçok mal ve hizmetin fiyatlarının döviz cinsinden belirlendiği ülkede korkunç bir hayat pahalılığı yaşandığına vurgu yaptı.

Bengihan, şöyle devam etti:

“Türkiye’de asgari ücrete % 34 artış yapıldığı dikkate alındığında enflasyonun %30 daha yüksek çıktığı, ayrıca son altı ayda Türk Lirası’nın % 46’dan fazla değer kaybettiği ve neredeyse tüm mal ve hizmetlerin fiyatının dövize bağlı olduğu ülkemizde asgari ücrete en az %50 zam yapılmalıdır.

Erşangil: Komisyonun keyfi beklenmesin

Bu arada Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Salih Erşangil, asgari ücreti kamudaki en düşük maaşa eşitlenerek, komisyonun keyfini beklemeden artabilen bir duruma getirilmesi gerektiğini savundu.

Erşangil ayrıca, Türk Lirası’nın değer kaybı ve piyasadaki pahalılığa da dikkat çekerek,

Hayat Pahalılığı’nın maaşlara iki ayda bir yansıtılması kararının da derhal alınması gerektiğini belirtti.