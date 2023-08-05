Dehşetin resmi

Suna ERDEN

Girne-Değirmenlik Dağ yolunda meydana gelen feci trafik kazasının ardından tutuklanan TIR şoförü Fikret Kabak hakkındaki soruşturma devam ediyor. Zanlı dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada ağır yaralanan salon araç sürücüsü Hasibe Bekiz’in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Ayrıca kazayla ilgili soruşturmada olay yerinde TIR’a ait 26 metre fren izi tespit edildiği açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, kazanın 2 Ağustos 2023 tarihinde, saat 12.40’da, Değirmenlik - Girne Anayolu’nun 6-7 kilometreleri arasında meydana geldiğini anımsattı.

Polis memuru, yönetimindeki 68 AH 424 plakalı TIR ile Girne istikametinden Değirmenlik’e doğru seyreden zanlının gidiş istikametine göre sağa meyilli viraja geldiği zaman dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçtiğini ve o esnada karşı istikamette seyretmekte olan Hasibe Bekiz’in yönetimindeki PY 113 plakalı salon araca çarpıp sürüklediğini söyledi.

Polis, kaza sonrası araçta sıkışan PY 113 plakalı araç sürücüsü Hasibe Bekiz’in, itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkarıldığını belirtti.

Polis, Fikret Kabak’ın tutuklandığını, kazada yaralan Hasibe Bekiz ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Nahide Garip’in kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavilerinin sürdüğünü kaydetti.

Polis, Hasibe Bekiz’in sağ kolunda parçalı kırık oluştuğundan dolayı ameliyat edilerek, koluna platin takıldığını belirtti.

Polis memuru, Bekiz’in bir ameliyat daha geçireceğini açıkladı.

Polis memuru, ayrıca kafa travması geçiren Hasibe Bekiz’in yoğun bakımda tedavi gördüğünü ve durumunun ağır olduğunu söyledi. Polis memuru, Nahide Garip’in ise tedavisinin ardından taburcu edildiğini ifade etti.

26 metre fren izi tespit edildi

Sürücü Fikret Kabak’ın 1 Ağustos’ta KKTC’ye turist statüsünde giriş yaptığını belirten polis, kazanın oluş şekliyle ilgili araştırmanın devam ettiğini ve bazı tespitlerde bulunduğunu ifade etti. Yolda 26 metre fren izi tespit edildiğini kaydeden polis, kaza yerindeki izlerden ve bulgulardan yola çıkarak, zanlının sol şeritten sağ şeride geçtiğini belirlediğini açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini, Kent Güvenlik Kamerası sistemlerinin incelendiğini kaydeden polis memuru, TIR’ın arkasında seyreden 96 adet araç tespit edildiğini, bu araçların sürücülerinden ifade alınması gerektiğini dile getirdi.

Polis memuru, kazada ağır yaralanan Hasibe Bekiz’in hayati tehlikesinin olduğunu ve suçun nevinin değişebileceğini belirterek, zanlının 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.