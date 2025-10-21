Rekor artış

Rum İstatistik Dairesi’nin açıkladığı verilere göre; geçtiğimiz Eylül ayında Güney Kıbrıs’ı zi-yaret eden turist sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12 artış göstererek 570 bin 635’e ulaştı. Eylül 2024’te bu rakam 509 bindi.

En fazla turistin Birleşik Krallık’tan geldiğini yazan Politis gazetesi; Eylül 2025’te turistlerin yüzde 31.4’ünü (179 bin 293) İngiliz vatandaşlarının oluşturduğunu belirtti.

Habere göre İngiliz turistleri yüzde 14 ile İsrail; yüzde 7.9 ile Polonya; yüzde 6.0 ile Almanya; yüzde 3.6 ile İsveç; yüzde 3.1 ile Romanya; yüzde 3 ile de Yunanistan takip etti.

Eylül ayında ülkeye gelen turistlerin yüzde 84.8’inin geliş nedeninin tatil olduğunu kaydeden gazete diğer geliş sebeplerinin ise yüzde 10.1 ile arkadaş veya akraba ziyareti, yüzde 5 ile mes-leki nedenler olduğunu belirtti.

Güney Kıbrıs'a Ocak-Eylül 2025 döneminde gelen turist sayısı 3 milyon 604 bin 790 olarak kayıtlara geçerken 2024 yılının aynı döneminde bu rakamın 3 milyon 268 bin olduğu belirtildi.

