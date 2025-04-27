Trump da katıldı

Papa Francis için dün sabah Vatikan’da başlayan cenaze törenine aralarında dünya liderlerinin de olduğu en az 400 bin kişinin katıldığı açıklandı. Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis için dün Vatikan'ın ünlü Aziz Petrus Meydanı'nda cenaze merasimi düzenlendi.

Merasim, Türkiye saatiyle 11.00 sıralarında Vatikan'da başladı. Papa'nın tabutu, Aziz Petrus Bazilikası’ndan Aziz Petrus Meydanı'na götürüldü.

Tabutun meydana taşındığı sırada meydanda toplanan kalabalığın alkışladığı görüldü. Cenaze ayini, Kardinaller Koleji Dekanı olan İtalyan Kardinal Giovanni Battista Re tarafından yönetildi. Papa, ardından vasiyeti üzerine İtalya'nın başkenti Roma'daki Azize Büyük Meryem Bazilikası'na defnedildi.

Tören sırasında Latince ilahilerin yanı sıra aralarında İtalyanca, İspanyolca, Çince, Portekizce ve Arapçanın da olduğu çeşitli dillerde dualar edildi.

Türkiye'yi Numan Kurtulmuş temsil etti

Vatikan'daki törende Türkiye’yi TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş temsil etti.

Törene katılanlar arasında ABD Başkanı Donald Trump, eski başkan Joe Biden, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni gibi isimler de yer aldı.

İnsan akınına uğradı

İtalya İçişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, Papa Francis'in Vatikan'daki cenazesine en az 400 bin kişi katıldı. Basına yansıyan bilgilere göre, neredeyse tamamen dolu olan Aziz Petrus Meydanı'nda yaklaşık 50 bin kişi bulunuyordu. Vatikan'dan katılıma ilişkin olarak daha önce yapılan açıklamada, cenazeye 250 bini aşkın kişinin katıldığı belirtilmişti.

Törene kimler katıldı?

Papa Franciscis'in cenaze törenine aralarında devlet, hükümet ve parlamento başkanlarının olduğu 130 yabancı delegasyonun katılması bekleniyordu.

Papa'nın cenaze törenine katılan liderler arasında; Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, İspanya Kralı 6'ncı Felipe, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de yer aldı. Vatikan Sözcüsü Bruni'nin verdiği bilgiye göre, Papa Franciscus'un Arjantinli olması sebebiyle yabancı konuklar arasında ilk sırada Arjantin Devlet Başkanı Milei, onun yanında da Vatikan'ın komşusu İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella yer aldı. Bu iki liderin ardından diğer liderler, resmi diplomatik dil olan Fransızca alfabeye göre sıralandı.

Trump ile Zelenski görüştü

Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve ABD Başkanı Donald Trump, cenaze marjında kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Açıklamada, iki liderin bugün kısa bir görüşme yaptığı belirtildi.

Zelenski'nin sözcüsü Sergiy Nykyforov, basına yaptığı açıklamada, "Görüşme gerçekleşti ve halihazırda sona erdi" dedi. Beyaz Saray da iki liderin bir araya geldiğini teyit etti.