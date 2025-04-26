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İtibar etmeyiniz

Türkiye İletişim Başkanlığı, bazı devlet yetkilileri ve siyasetçileri kapsayan ‘kaset ve şantaj’ iddialarını yalanlayarak halka mesaj verdi

İtibar etmeyiniz
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Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı devlet yetkilileri ve siyasetçileri kapsayan "kaset ve şantaj" iddialarını yalanladı.
DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kimi devlet yetkilileri ve siyasetçileri kapsayan "kaset ve şantaj" iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında, kimi devlet yetkilileri ve siyasetçileri kapsayan 'kaset ve şantaj' iddiaları doğru değildir. Bahse konu haberler, herhangi bir somut delile dayanmayan hayal ürünü kurgu haberlerdir. İddialar, devlet kurumlarına ve kamu görevlilerine yönelik organize bir itibar suikastının parçasıdır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.
 

Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2025, 10:04
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YORUMLAR
Doğru Söz
Doğru Söz - 2 dakika Önce

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) hayatta inanabileceğim bir yapı değildir. Dezenformasyonun Merkezidir.

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