Deport edilecek

Suna ERDEN

Lefkoşa’da yabancı uyruklu 21 yaşındaki I.G.A. isimli kadını 150 dolar karşılığında erkeklere pazarladığı iddia edilen Mariam Darasimi Abubakar’ın başka suçu da ortaya çıktı.

Üniversite mezunu olduğunu iddia eden zanlının polise ibraz ettiği mühendislik diplomasının sahte olduğu anlaşıldı.

Fuhuş suçunun yanı sıra sahte evrak soruşturması da başlatılırken, zanlı dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olayı aktaran polis, I.G.A.'nın 29 Kasım 2020 tarihinde Nijerya'dan fuhuş yapmak amacıyla KKTC’ye geldiğini belirterek, karantina sürecinin bitmesinin ardından 13 Aralık 2020 tarihinde zanlı Mariam Darasimi Abubakar'ın evinde kalmaya başladığını kaydetti.

Polis, zanlının aynı gün I.G.A.'yı Girne'de erkek bir şahısla 150 dolar karşılığında cinsel ilişkiye girmesi için teşvik ettiğini dile getirdi. Polis, I.G.A. ile erkek şahsın ücrette anlaşamaması sonucu zanlının I.G.A.'yı darp ettiğini ifade etti. Polis, ayrıca zanlının temizlik yapmadığı gerekçesiyle de I.G.A.'ya mutfakta bulunan bıçakla saldırdığını, bunun sonucunda orta ve yüzük parmağının yaralandığını açıkladı.

Zanlının başka bir günde eve 2 erkek ve 1 kadın çağırarak I.G.A.'yı anadan doğma soyduğunu ve cep telefonuyla görüntülediğini vurgulayan polis, olayın 15 Aralık 2020 tarihinde bildirildiğini, bunun üzerine soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Polis, zanlının 17 Aralık 2020 tarihinde teslim olduğunu ifade etti. Zanlının fuhuşa teşvik suçunu reddettiğini kaydetti.

Polis memuru, zanlı ile birlikte fuhuşa teşvik suçu işleyen iki kişinin daha olduğunu ve bu şahısların arandığını açıkladı.

Sahte diploma ibraz etti

Soruşturma amaçlı 8 gündür tutuklu olan zanlının üniversite mezunu olduğunu söyleyip, diploma ibraz ettiğini kaydeden polis, yapılan araştırmada yalan söylediğinin ortaya çıktığını, diplomasının sahte olduğunun belirlendiğini kaydetti.

Polis, bu konunun da araştırıldığını açıkladı. Soruşturmanın henüz tamamlanmadığını belirten polis, zanlının 5 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi onayladı.