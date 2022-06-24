Ders almalıyız

Ömer KADİROĞLU

Mersinlik bölgesinde çıkan ve geniş bir alana yayılan yangın yeşil alanları yok etti. Yangın ülke genelinde büyük bir üzüntüye neden olurken, önlem amaçlı dün sabaha karşı evlerini tahliye eden Mersinlik köyü sakinleri yaşananları Diyalog’a anlattı. Bölge halkı, panik, korku ve üzüntüyü aynı anda hissettiklerini dile getirdi.

Köyün erkeklerinin bölgede kalarak yangın söndürme çalışmalarına yardım ettiğini ifade eden Mersinlik sakinleri, “Yüreğimiz yandı, ormanlarımız kül oldu. Umarım yetkililer bu yaşananlardan ders çıkarır ve gerekli önlemleri alır” dedi.

Bölgeye giden Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan ve Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar ise zarar gören yerlerin yeniden yeşillendirilmesi için en kısa sürede çalışmalara başlanması gerektiğini ifade etti.

Mustafa Zurnacılar (Yeniboğaziçi Belediye Başkanı)

Ülkemiz için çok büyük bir üzüntü ve hepimiz derinden etkileyen büyük bir olaydır. Neredeyse ülke insanının tümünü derinden yaralayan bir durumdur. Tüm ekipler burada ciddi bir çalışma yaptı. Arazi koşulları sıkıntılı olduğundan müdahale etmekte güçlükler yaşandı. Gerçekten ağaçlar ülkemizde doğa ve oksijen açısından oldukça önemlidir. Kısa süre içerisinde burada bir ağaçlandırma çalışması yapılması son derece önemlidir. Ülkemize geçmiş olsun.”

Mehmet Harmancı (Lefkoşa Belediye Başkanı)

“Tüm ülkeye geçmiş olsun. Ülke her zaman bir yangın riski altındadır. Bu ve benzeri konularda önceden eylem planlarının ortaya çıkması ve bu işin ciddiyetle ele alınması gerekiyor. Doğru zamanda temizliklerin yapılması ve ulaşımın sağlanması gerekiyor. Umarım son kez bu cümleleri kurmak zorunda kalırız ve bundan sonraki süreçte gerekli adımlar atılır. Herkese geçmiş olsun.”

Hayri Orçan (Tatlısu Belediye Başkanı

“Yangın başladığında küçük bir yangın olarak tedbirsizlik sonu çıktığı saptanan bir yangındı. Rüzgârın artması ile birlikte yine alanını genişletmeye başladı. Rüzgârın artması ile birlikte tekrar alevlendi. Tehdit altında olan köylerimizde tedbir amaçlı tahliye kararları alındı ancak çok şükür ki bir sorun yaşanmadı. Burada 150 yıllık orman 2 günde küle döndü. Güçlü bir müdahale ile yangın rahat bir nefes aldırdı. Tüm ülkeye geçmiş olsun diyorum.”

Mutlu Şeker (Mersinlik Muhtarı)

“İçimiz yandı. Çok üzücü bir olay yaşadık ve koca bir ormanı kaybettik. İnsanlar panik içerisindeydi. Köyümüzün kadınları, çocuk ve yaşlıları tahliye edildi ancak sonrasında evlere geri döndüler. Bunu sadece tedbir amaçlı yaptık ve sadece yaşlılarla kadın ve çocukları köyden tahliye ettik. Bu dağları bir daha eskisi gibi yeşil, ormanları eskisi kadar güzel görmeye ömrümüz yetmez herhâlde. Yetkililerin orman alanlarında gerekli bakım ve temizlik çalışmalarını yapması ve ormanların etrafına yangın şeritleri çekmesi gerekiyor.”

Adem Baş (Kaplıca Köyü Muhtarı)

“Allah bir kere daha böyle büyük bir felaketi başımıza vermesin. Neyse ki bu yangın köylere girerek daha büyük bir zarara neden olmadı. Bazı köylerde büyük panik yaşandı ama neyse ki bu yangın köye ulaşmadı. Aracından dışarıya sigara atan veya yangın riskini yaratan duyarsız kişilere çağrımız çevreye karşı daha duyarlı davranmalarıdır.”

Yusuf Kalem

“ Büyük bir korku yaşadık. Köyün boşaltılacağını duyduk ve panik içerisinde köy meydanında toplandık. Köyümüzün yaşlı, çocuk ve kadınlarını köyden çıkardık ve köyün erkekleri olarak malımızı korumak için kaçmayıp burada kaldık. Yapacak bir şey olmadığı için koca ormanın sabaha kadar yanışını izledik. Felaketi yaşadık ve Allaha şükür ateş köye gelmedi yoksa bu köy biterdi.”

Yılmaz Çakıral

“Tüm bölge halkına ve KKTC’ye geçmiş olsun diyorum. Böylesi felaketlerle koca ormanlarımızı kaybediyoruz. Ağaçların yanması ve yok olması bizi üzdü. Bu manzarayı gören ve ağlamayan insan yoktur. Dileğimiz herkesin yaz aylarında bu gibi tehlikeleri yaratacak ortamlara zemin hazırlamamalarıdır. Bu devlette fuzuli harcanan milyonlar varken bir yangın helikopteri için bir bütçe ayırmıyorlar ve böylesi büyük zararlarla karşı karşıya kalıyoruz.”

Barış Mazlum

“Büyük bir felaket yaşadık ve çok şükür ki köye inmeden önlendi. Ancak, yine de koca ormanın yok oluşu ve bizi üzdü. Halk yetkililere de öfkelidir. Maalesef dağların içerisinde yangın yolları yok, yol kenarları temizlenmiyor. Bu memleket hepimizindir ve hep birlikte hareket edeceğiz. Çok büyük korku yaşadık. Umarım artık yapılan hata ve yanlışlardan ders çıkarılır.”