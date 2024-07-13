Vurgunun miktarı 300 bine çıktı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da çalıştıkları inşaat şirketinden 300 bin TL değerinde 118 metreküp beton çalan Rasim Doğan, Sezer Osman Akdemir, Metin Barış ve Lezgin Doğan ve Mustafa Kalaağası dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan Fevzi Gülay, suçsuz olduğu anlaşıldığından serbest bırakıldı.

Mahkemeye çıkarılan 5 zanlı hakkındaki olgular aktarılarak, ek süre talep edildi.

Polis, Rasim Doğan, Sezer Osman Akdemir, Metin Barış ve Lezgin Doğan’ın ise İskele’de bir otel inşaatına götürmek için aldıkları 240 metreküp betonun, 55 metreküpünü, işyerinden habersiz, Yeniboğaziçi’nde Ç.B. isimli şahsın garaj yoluna ve Gazimağusa’da A.U. isimli şahsın galeri zeminine döktüklerini söyledi. Polis, zanlıların bu iş karşılığında 152 bin TL aldıklarını açıkladı. Polis memuru, Mustafa Kalaağası’nın ise şirketin bilgisi dışında, 63 metreküp betonu, A.U. isimli şahsa ait galerinin zeminine dökerek, 158 bin TL parayı sahtekarlıkla temin ettiğini açıkladı. Mustafa Kalaağası’nın itiraf niteliğinde bir ifade verdiğini belirten polis, soruşturmanın devam ettiğini, aranan şahıs olduğunu bildirdi ve mahkemeden ek süre talep etti. Mahkeme, zanlıların 7 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.



Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2024, 09:46