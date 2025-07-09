Dinleyici büyülendi

25. Uluslararası Mağusa Kültür ve Sanat Festivali’nde, önceki akşam "Mehmet Ali Sanlıkol Quintet" Othello Kalesi’nde sahne aldı. Orta Doğu müziğini modern cazla harmanlayan güçlü performanslarıyla dinleyiciyi büyüleyen grup, tarihi atmosferde iz bırakan bir konsere imza attı.

Sanlıkol Quintet’in teknik ustalığı ve duygusal derinliğiyle örülü sahne performansı, izleyicilerde uzun süre unutulmayacak etki bıraktı.

Konserin onur konukları arasında Antalya Muratpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Oya Kansu ve Özel Kalem Müdürü Zeynep Tokmak da yer aldı. Kardeş şehir ilişkileri çerçevesinde festivalde ağırlanan konuklar, Gazimağusa’nın kültür ve sanatla harmanlanan misafirperverliğine tanıklık etti.

Gecenin sonunda sahneye çıkan Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Muratpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Oya Kansu ile birlikte Mehmet Ali Sanlıkol ve ekibini tebrik ederek çiçek takdiminde bulundu.

Uluçay, yaptığı konuşmada, bu anlamlı gecenin festivalin kültürel zenginliğini daha da derinleştirdiğini belirterek, “Kardeş şehir belediyelerimizi kentimizde ve festivalimizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Sanatın birleştirici gücünü birlikte yaşadık” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2025, 09:57