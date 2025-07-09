Savcılık inceleme yapacak

Kuzey Kıbrıs’taki eski Rum mallarının “gasp edilmesi” iddiasıyla yargılanan Alman emlak komisyoncusu Ewa Izabella Künzel’in, Lefkoşa Rum Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davasında bazı bulgularla ilgili itirazlar ele alındı.

Alithia gazetesi, uzman grafolog (belge inceleme uzmanı) Marios Markidis’in, polis bağlı grafolog tarafından yapılan incelemelerde ulaştığı bulgularla ilgili itirazda bulunduğunu ve kendi analizine göre, sanığın kişisel eşyalarının aranmasına ilişkin muvafakat formundaki tartışmalı ifadenin kendisi tarafından yazılmadığı sonucuna vardığını yazdı.

Habere göre Markidis, davada yer alan yargılama konusunun, sanığın havaalanında yakalanma koşulları, kullanılan dil ve bagajının aranmasına ilişkin muvafakat formunu imzalama koşulları olduğunu kaydetti.

Gazete, savunma makamı tarafından, sanığın muvafakat formunun tüm kısımlarını kendisinin mi, yoksa üçüncü kişilerin mi doldurduğu konusunda itirazda bulunulduğunu belirtti.

Polis grafoloğu Yorgos Hrisanthu’nun, belgelerin tümünün Künzel tarafından imzalandığından emin olduğunu beyan ettiğini kaydeden gazete, savcının bu iddiaları araştıracağını yazdı.

