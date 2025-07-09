Deneyimler paylaşılacak

KKTC ile Türkiye’de narenciye sektöründe faaliyet gösteren dört örgüt, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı nezdinde önemli bir iş birliği protokolüne imza attı.

İş birliği protokolüyle, her iki taraf arasında bilgi ve deneyim paylaşımı sağlanacak; Ar-Ge projeleri, teknik eğitimler, pazarlama stratejileri ve kalite standartları gibi birçok alanda ortak çalışmalar yürütülecek. Ayrıca, sürdürülebilir üretim ve ortak tanıtım faaliyetleriyle sektörde eşgüdüm hedefleniyor.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nda düzenlenen imza töreninde, Türkiye’den Ulusal Turunçgil Konseyi (UTK) ve Ziraat Mühendisleri Odası Mersin Şubesi, KKTC’den ise Akdeniz Narenciye İhracatçılar Birliği ve Kıbrıs Türk Narenciye İhracatçılar Birliği yer aldı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndaki imza töreninde de benzer bir protokol imzalanarak, turunçgil sektöründe ortak Ar-Ge, teknik iş birlikleri, tanıtım çalışmaları ve sürdürülebilirlik uygulamaları için adımlar atıldı.

İmzalanan protokolle, KKTC ve Türkiye arasında narenciye alanında bölgesel dayanışmanın artırılması, üretici-ihracatçı koordinasyonunun güçlendirilmesi ve uluslararası pazarda rekabet gücünün artırılması hedefleniyor.

Törenlere UTK Başkanı Kemal Kaçmaz, Akdeniz Narenciye İhracatçılar Birliği Başkanı Ahmet Hastürk, Kıbrıs Türk Narenciye İhracatçılar Birliği Başkanı Fethi Bardakçıoğlu, Interfresh Euroasia Genel Koordinatörü Murat Özer ve Türkiye Cypfruvex Temsilcisi Mevlüt Sezer de katıldı.

Anlaşmanın ayrıntıları

Anlaşma çerçevesinde; tarımsal üretim tekniklerinin geliştirilmesi, iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması, sürdürülebilir üretim modellerinin desteklenmesi, teknik eğitimler ile çalıştay ve seminerlerin düzenlenmesi, akademik kurumlarla ortak Ar-Ge projelerinin hayata geçirilmesi de iş birliği alanları arasında yer alıyor.

Ortak pazar araştırmaları yapılması, yeni ihracat pazarlarının belirlenmesi, lojistik ve tedarik zinciri süreçlerinin paylaşımı, ortak fuar, tanıtım ve heyet organizasyonları da protokol kapsamında yürütülecek faaliyetler arasında bulunuyor.

İşbirliği protokolüyle, turunçgil sektöründe bölgesel dayanışmanın artırılması, üretici ve ihracatçılar arasında koordinasyonun güçlendirilmesi ve uluslararası pazarda rekabet gücünün yükseltilmesi amaçlanıyor.

Her iki bakanlıktaki imza törenlerinden UTK Başkanı Kemal Kaçmaz, Akdeniz Narenciye İhracatçılar Birliği Başkanı Ahmet Hastürk, Kıbrıs Türk Narenciye İhracatçılar Birliği Başkanı Fethi Bardakçıoğlu, Interfresh Euroasia Genel Koordinatörü Murat Özer ve Türkiye Cypfruvex Temsilcisi Mevlüt Sezer de katıldı.