Güçlü mesaj

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne verilen siyasi ve ekonomik desteğin süreceğini söyledi.

Ankara’da temaslarda bulunan Cumhuriyet Meclisi Parlamentolar Arası KKTC-Türkiye Dostluk Grubu heyeti Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından kabul edildi.

Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen kabulde, Dostluk Grubu Başkanı Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay’ın yanı sıra, UBP Lefkoşa Milletvekili Fırtına Karanfil, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili Filiz Besim ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Lefkoşa Milletvekili Talip Atalay da yer aldı.

Görüşmede ayrıca, TBMM-KKTC Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem ve bazı üye milletvekilleri de hazır bulundu.

Yılmaz, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"KKTC-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Heyeti ile bir araya geldik. Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizle dayanışmamızı kurumsal zeminde daha da güçlendirmek adına parlamenter diplomasiyi önemsiyor, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni siyasi ve ekonomik olarak destekliyoruz. Bu desteğimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Sürece katkı sunan Dostluk Grubu üyelerine teşekkür ediyorum."

Erdem: İlişkiler güçlü bir zeminde ilerliyor

Bu arada Cumhuriyet Meclisi Parlamentolararası KKTC - Türkiye Dostluk Grubu heyeti, TBMM’de Dostluk Grubu heyetiyle görüştü.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, heyetin Ankara temasları kapsamında yaptığı görüşmede, UBP Gazimağusa Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında, UBP Lefkoşa Milletvekili Fırtına Karanfil, CTP Lefkoşa Milletvekili Filiz Besim ve YDP Lefkoşa Milletvekili Talip Atalay yer aldı.

Görüşmede; parlamentolararası iş birliği, Türk dünyasında KKTC’nin görünürlüğünün artırılması ve bölgesel diplomasi başlıkları ele alındı.

TBMM-KKTC Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem, KKTC ve Türkiye arasındaki parlamenter ilişkilerin güçlü bir zeminde ilerlediğini vurguladı.

Erdem, iki ülke arasındaki sağlam diyalog ve dayanışmanın, ortak vizyon doğrultusunda her alanda güçlenerek sürdüğünü belirterek, “Bu tür programlar dostlukları pekiştiriyor, kardeşliğimizi daha da perçinliyor. KKTC’nin Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, İslam İşbirliği Teşkilatı ve TÜRKPA gibi platformlardaki temsili bizler için çok değerli. Türkiye olarak bu süreci güçlü biçimde desteklemeye devam ediyoruz.” dedi.

Canaltay: Derin bir bağ var

KKTC Cumhuriyet Meclisi Parlamentolar Arası Türkiye Dostluk Grubu Başkanı ve UBP Gazimağusa Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay da, görüşmeye 12 şehit Mehmetçik için taziye mesajlarıyla başlayarak, “Şehit düşen askerlerimizin acısını yürekten hissediyoruz. Son dönemlerde orman yangınlarından sonra bizleri en çok üzen olay olmuştur. Milletimizin başı sağ olsun.” ifadelerini kullandı.

Toplantının, dostluk ilişkilerini daha da sağlamlaştırarak demokrasilere katkı sağlayacağına olan inancını dile getiren Canaltay, programın düzenlenmesine vesile olan TBMM Dostluk Grubu Başkanı ve tüm üyelerine teşekkür etti.

Heyet Anıtkabir’i ziyaret etti

Cumhuriyet Meclisi Parlamentolar Arası KKTC - Türkiye Dostluk Grubu heyeti Ankara’da temaslarda bulunuyor.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, Ankara’ya giden UBP Gazimağusa Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığındaki heyet, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal’in ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir’i ziyaret etti.

Aslanlı yoldan yürüyerek mozoleye ulaşan heyet, burada saygı duruşunda bulundu ve heyet başkanı Canaltay tarafından mozoleye çelenk konuldu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçildi.

