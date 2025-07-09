Yerinde inceleme

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın, net bir görüntüye sahip olmak amacıyla “Piroi”(Gaziler) ve “Athienu”(Kiracıköy) bölgelerinde incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Piroi ve Athienu’ya Holguin Keşfi” başlıklı haberinde Holguin'in dün Liderlerle yaptığı görüşmelerde açılması hususunda ismi geçen “Piroi”(Gaziler) ve “Athienu”(Kiracıköy) bölgelerini ziyaret ettiğini yazdı.

Holguin’in geçiş noktalarına önem verdiğinin görüldüğünü yazan gazete Holguin’in dün iki lider ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından Rum müzakereci Menelaos Menelau ile Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Güneş Onar ile geçiş noktaları, güneş parkı ve mayınların temizlenmesi konularının ele alındığı bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

Holguin ile müzakereciler arasındaki görüşmede herhangi bir sonuca varılamadığını belirten gazete bugün için yeni bir görüşme konusunda da uzlaşmaya varıldığını yazdı.

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2025, 09:58