19 gün hücrede kaldı

Lefkoşa’ya bağlı Demirhan’da evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki kadına çarparak ağır yaralanmasına neden olan Ahmet Kavan dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Kazada yaralanan yaya Filiz Cıdık’ın hayati tehlikesinin devam ettiği açıklandı. Ancak zanlının soruşturmanın geri kalan kısmına etki edemeyeceği belirtilerek, teminat talep edildi. Mahkeme, soruşturma amaçlı 19 gün polis hücresinde tutulan zanlıyı ileride yargılanmak üzere teminatla serbest bıraktı.

Soruşturmayı yapan polis; kazanın 18 Haziran 2025 tarihinde saat 21.30 sıralarında Demirhan’da Hüseyin Özgit Caddesi’nde meydana geldiğini söyledi.

Polis; Ahmet Kavan’ın ZE 558 plakalı salon araç ile kuzeye doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada bir evin önüne geldiği esnada yolun sağından soluna doğru karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Filiz Cıdık’a çarptığını kaydetti.

Polis; ağır şekilde yaralanan yaya Filiz Cıdık’ın, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındığını belirtti. Polis; Cıdık’ın kolunda ve kalçasında kırıklar oluştuğunu, beyin kanaması geçirdiğini söyledi. Polis, zanlının 4 kez mahkemeye çıkarılarak 19 gün ek süre alındığını belirtti. Polis, 19 günde birçok ifade aldıklarını, kamera görüntülerini incelediklerini söyledi. Polis, ayrıca zanlıdan kan örneği alınarak analize gönderildiğini kaydetti. Polis, yayanın hayati tehlikesinin devam ettiğini, soruşturmanın sürdüğünü ancak zanlının araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 25 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

