Kovalamaca yaşandı

Suna ERDEN

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolunda önceki gece devriye yapan Cürümleri Önleme Şube Amirliği (CÖŞ) ekipleri, bisiklet yolunda park halindeki şüpheli bir aracı kontrol etmek istedi. Araç sürücüsü Yakın Doğu Bulvarı istikametine kaçmaya çalışırken kaldırıma çarparak durdu. Olayla ilgili sürücü Mehmet Bakır ve yolcu Mustafa Kuni tutuklanırken, araçta yapılan aramada yaklaşık 2 gram kokain türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı. Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme 3 gün ek tutukluluk kararı verirken, duruşmada olgular aktarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 7 Temmuz 2025 Pazartesi saat 21.30 sıralarında, CÖŞ ekiplerinin Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu civarında bulunan bisiklet yolunda park halindeki araçtan şüphelenip, kontrol etmek istediğini söyledi. Polis memuru, ekiplerin aracı kontrol etmek istediği sırada, sürücü Mehmet Bakır ile araçtaki yolcu Mustafa Kuni’nin kaçmaya başladığını belirtti. Polis, araç sürücüsünün Yakın Doğu Bulvarı istikametine doğru seyir halindeyken kontrolden çıkarak kaldırıma çarptığını kaydetti.

Polis, zanlıların olay yerine intikal eden ekiplere direndiklerini ve makul güç kullanılarak tutuklandıklarını açıkladı.

Polis, araçta yapılan aramada yaklaşık 2 gram kokain türü uyuşturucu madde, sarma sigara izmariti, üzerinde uyuşturucu kalıntısı taşıdığı düşünülen metal kaşık ve bir vida ele geçirildiğini açıkladı.

Soruşturmanın henüz başında olduklarını belirten polis, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu vurgulayarak zanlıların 3 gün daha tutuklu kalması talebinde bulundu.

Mahkeme, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi.

