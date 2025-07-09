Hiç olmazsa bunu başarın

Abdullah SUİÇMEZ

Araçlı geçişlerin yapıldığı Metehan kapısında dün yine izdiham yaşandı. Geçişlerde bekleme süresi zaman zaman bir saati bulurken, hasta taşıyan ambulansın ilerleyecek yol bulamaması büyük üzüntü yarattı. Diyalog Medya’ya konuşan bir hasta yakını “sık sık bu kötü durumla karşılaşıyoruz. Yetkililerin buraya gelip yaşanan sıkıntıyı görmelerini ve sorunu çözmelerini istiyoruz” dedi.

Sadece diplomatik araçların geçiş yapabildiği Ledra Palace Sınır Kapısı’ndan ambulansların geçişine izin verilmesi konusu dün tv2020’de yayınlanan Gündem Özel’de yetkililere önerildi. HP Genel Başkanı Kudret Özersay da Diyalog Medya’nın bu önerisinin yerinde olduğunu belirterek, Metehan Sınır Kapısı’ndan geçişlerin zorlaştığına dikkat çekti.

Resmen işkence

Güneye gitmek isteyenler Metehan’da saatlerce bekledi.

Sıcak havada bekleyen bazı vatandaşlar fenalık geçirdi. Son 3 haftadır eşini güneye ambulansla götürüp, ambulansla getirmek zorunda olan kadın da mağdur oldu. Her gün 2 buçuk saati aşkın bir süre beklemek zorunda kaldığını ifade eden hasta yakını, büyük bir işkence yaşadığını söyledi.

Diyalog’a konuşan hasta yakını şunları ifade etti:

“Eşim rahatsız olduğu için 3 haftadır sabah güneye gidiyorum, akşam dönüyorum. Güneyde ambulans hastamızı sınır kapısına getiriyor, kuzeyde ambulans teslim alıyor. Ancak her gün 2 buçuk saate yakın bekliyorum. Eziyet çekiyorum, yaşadığım çile anlaşılır gibi değil.”

Yeni kapılar şart

Uzun süre beklemek zorunda kalan vatandaşlar da artık yeni kapıların şart olduğunu dile getirdi. Vatandaşlar, “ya yeni kapı açsınlar ya da geçişleri kolaylaştırsınlar” dedi.

Ne dediler…?

Cemile Yeşim

Ya kapı sayısını artırsınlar ya da geçişleri rahatlasınlar. Teknoloji gelişti, mutlaka geçişleri teknolojiyle rahatlatmanın bir yolu vardır.

Hazal Ece Yumurtacıoğlu

“Sınır kapılarını çoğaltmaları lazımdır. Her iki tarafın halkı için geçişler kolaylaştırılmalıdır.”

Hacer Bulkar

“Ne zaman güneye gitsem uzun süre bekliyorum. Artık yeni kapılar açılmalı veya başka bir çözüm bulunmalıdır.”

Necmi Özismail

“Turizm lokomotif sektör diyoruz ama kapılardaki sorunu çözmüyoruz. Biz turist taşıyoruz, turist demek güzel gelir demek. Zaten ambargolar altındayız bari turistleri kaçırmayalım. Masa başına değil, sahaya çıkarak eksiklikler görülebilir. Acilen yollarımızla ilgili çözüm bulmamız lazım.”

Şenay Ekinci

“Mutlaka daha fazla kapı açılmalıdır. İnsanlar sıcak havada eziyet çekiyor. Yetkililer bunu görmeli ve gereken adımı atmalı.”

Akar öneride bulundu, Özersay destekledi

Vatandaşların isyanını Gündem Özel programında ele alan Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar, yeni kapıların açılması gerektiğini belirtirken, Ledra Sınır Kapısı’nın ambulanslara da açılmasını önerdi. Programa canlı telefon bağlantısıyla katılan Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, bu fikri destekledi. Ledra’dan sadece diplomatların geçtiğini ifade eden Özrsay, “Sayın Akar, kapısının ambulanslara açılması önerinize yüzde 100 katlıyorum. Kesinlikle öyle olmalı” dedi.

Özersay, Akıncılar bölgesinde açılması talep edilen kapıyla da ilgili açıklama yaptı.