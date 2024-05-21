19 Haziran’da son bulacak

Hayvancıların eylemi ve ithal et krizi dün Meclis gündeminin ilk sıralarında yer aldı. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, donmuş et ile ilgili planın ne olduğunu, kaç ay daha getirileceğini sordu. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş da, hükümet olarak et kararını 19 Haziran’a kadar aldıklarını çünkü sonrasında hayvan üretimi ve satışların artacağına inandıklarını, piyasanın rahatlayacağını söyledi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis Genel Kurulunda söz aldı.

Et konusunda konuşan Erhürman, hayvancı, kasap, tüketici ve ekonomiyi ilgilendiren et konusuyla ilgili hayvancılar birliğinin eylem yaptığını ifade etti, hükümete eleştirilerde bulundu.

Hayvancı ile kasapların birbirine kırdırıldığını, ancak hükümetin aldığı donmuş et ithaline izin veren karara iki tarafın da karşı çıktığını ifade eden Erhürman, hükümetin kararının sağlıklı et konusunda endişeleri de beraberinde getirdiğini kaydetti.

Erhürman, donmuş et ile ilgili planın ne olduğunu, kaç ay daha getirileceğini sordu, sağlıklı gerçek verilerle bunun belirlenebileceğini söyledi.

Erhürman: Güneye kaçış hızlanır

Erhürman, tüketicinin de sadece fiyat değil, sağlıklı et açısından memnun olmadığını ifade ederek, gıdaya güven olmayınca Güneye kaçış ihtimalinin yükseldiğini kaydetti ve bunun ekonomiye zarar vereceğine işaret etti.

Et ile ilgili endişelerin dikkate alınması gerektiğini belirten Erhürman, bir plan içinde bu sürecin yürütülmesinin önemine vurgu yaptı, sorunların sonucunun ciddiyetle ve öngörüyle sağlanabileceğini söyledi.

Et tüketilirken güven kaybı olmamasının önemine vurgu yapan Erhürman, yerli üretimin korunmasının, tüketicinin rahat olması ve sürdürülebilir bir ekonomi için gerekli olduğunu belirtti.

Tüm bu alanların alınan et kararıyla riske atıldığını ve bunun kabul edilebilir olmadığını ifade eden Erhürman, narenciyede yaratılan belirsizliğin, et konusunda da yaratıldığını; belirsiz, sürdürülebilir olmayan bir durum yaratıldığını söyledi.

Erhürman, et konusunda planlamanın ne olduğunu, verilerle birlikte duymak istediklerini kaydetti.

Bakan Çavuş: Ayda 240 denetim yaptık

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş da, üretime, üreticiye ve tüketiciye güven vermek amacıyla çalıştıklarını söyledi, ayda 240 denetim yaptıklarını kaydetti.

Büyüme odaklı hareket ettiklerini ve destekleri artırdıklarını anlatan Çavuş, bu destekleri rakamlarla okudu, tarıma, hayvancılığa verdikleri desteklerin önemine vurgu yaptı.

Çavuş, artışların, desteklerin geçmiş yıla göre yüzde yüzün üzerinde olduğunu rakamlarla açıklayarak, özellikle bu yıl desteğin en yüksek seviyeye çıktığını vurguladı.

Özellikle küçükbaşa verilen desteğin yüzde iki yüz kırk dokuz artış gösterdiğini ifade eden Çavuş, üretimdeki tüm risklerin üstlenildiğini, üretime ve üreticiye güvende olması için de desteklerin verildiğini söyledi.

Çavuş, hedefin, amacın, süt döngüsünün sağlanması, etin de sütten çıktığını, bu amaçla desteklerle bu planlamayı yaptıklarını söyledi, ıslah projesini hayata koyduklarını, hayvan varlığı konusunda yanlış bilgi veya belge vermelerinin söz konusu olamayacağını kaydetti.

Kulak numaraları konusunda da gereken adımların atıldığını, hayvan kesimlerinde, süt evlerinde hijyenin sağlandığını, süt depolarının açıldığını ve açılmaya devam edeceğini ifade eden Çavuş, tüm bunların tüketime ve üretim ile üreticiye güven sağlamak adına yapıldığını anlattı.

Çavuş, tüm ödemelerin de zamanında yapıldığını belirterek, üretim ve üreticinin yanında olmaya devam ettiklerini söyledi.

Satışların artacağına inanıyoruz

Çavuş, hayvancılığın desteklenmesi adına yapılan çalışmaları da anlatarak, hükümet olarak et kararını 19 Haziran’a kadar aldıklarını çünkü sonrasında hayvan üretimi ve satışların artacağına inandıklarını, piyasanın rahatlayacağını söyledi.

Güney ile Kuzeyi rakamlarla kıyaslayan Çavuş, ülkedeki işletme sayısı rakamlarının yüksekliğine işaret etti, gerçek anlamda bir planlama ile bunu düzelteceklerini, güven duygusunu da yükselteceklerini kaydetti.

Hükümetin üreticinin yanında olduğunu verdiği desteklerle gösterdiğini ifade eden Çavuş, Güney'den daha fazla destek verdiklerini de söyledi.

Et ithalinin 19 Haziran’da son bulacağını ancak bu karar uzatılacaksa taraflarla paylaşılacağını ifade eden Çavuş, hayvancının elindeki hayvanı satmadığını, bayramda değerlendirmek istediğini kaydetti ve bu öngörülerek bu tarihin ortaya çıktığını kaydetti.

Sabır ve anlayış bekliyoruz

Üreticilerden sabır ve anlayış beklediğini ifade eden Çavuş, bu yolu geçmişte olduğu gibi şimdi de üreticilerle birlikte yürüyeceklerini kaydetti.

Üreticinin ödemelerinin günü gününe yapıldığını, devletten alacağı olmadığını ve bu ödemelerin süreceğini ifade eden Çavuş, soruları da yanıtladı.

Çavuş, ülkede 264 bin küçükbaş hayvan olduğunu ve nisan ayına kadar 11 bin civarı kesim olduğunu söyledi.