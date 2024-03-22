Diplomalar bulunamadı

Ömer KADİROĞLU

Güzelyurt’ta faaliyet gösteren Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde devam eden yolsuzluk ve sahte diploma soruşturması kapsamında tutuklanan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yakın koruması Şerif Avcil’in ardından abisi Şahin Avcil ve yengesi Melek Avcil de tutuklandı. Zanlılar dün

Güzelyurt’ta mahkemeye çıkarıldı.

Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nde görevli polis çavuşu Bilger Koral mahkemeye bulguları aktardı.

Polis, geçtiğimiz gün mahkemeye çıkarılan ve hakkında 6 gün tutukluluk alınan zanlı Şerif Avcil’in evinde yapılan aramada bir kitap içerisinde Melek Avcil’e ait Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde 4 yıllık İşletme Yönetimi eğitini aldığını gösteren öğrenci belgesi bulunduğunu açıkladı. Polis, Melek Avcil’in lisans mezunu gibi gösterildiğini ifade etti.

Koral, zanlı Şahin Avcil’in de aynı şekilde 4 yıllık İşletme Yönetimi mezunu gösterildiğine dair belge bulunduğunu aktardı.

Zanlıların diplomalarını polise vermediğini kaydeden Koral, soruşturmanın devam ettiğini açıkladı. Polis, aranan emareler olduğunu belirterek, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

Fotoğraf: Gadara medya



Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2024, 10:08