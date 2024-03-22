Porsche Cenneti, lüks araç satışı patladı

Özlem ÇİMENDAL

Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Dairesi’nin verilerine göre; 2023 yılında 23 bin adet yeni araç kaydı yapıldı.

Bu araçların 2 bin 760’ı sıfır, 20 bin 249’u ise ikinci el. Bir önceki yılda, yani 2022’de sıfır ve ikinci el araç kaydı 11 bin 127 olarak kaydedilmişti. Rakamlar, araç satışlarında ciddi artışların olduğunu ortaya koyuyor.

Kuzey Kıbrıs’ta halkın önemli bir bölümü pahalılıktan ve geçim sıkıntısından söz ederken, pahalı lüks araba satışlarındaki artışlar dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz yıl içinde 136 adet Mercedes, 69 adet BMW’nin yanı sıra 67 adet Porche, 7 adet Maserati, 4 adet de Ferrari kaydının yapıldığı; bunun daha çok inşaat sektöründeki gelirlerden ve adaya yerleşen yabancılardan kaynaklandığı tahmin ediliyor.

12 ayda 23 bini aşkın araç satıldı

Trafik Dairesi Müdürlüğüne bağlı Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi’nin verilerine göre; 2023 yılında 2 bin 760’ısı sıfır, 20 bin 249’u ikinci el olmak üzere toplam 23 bin 9 araç satıldı.

Verilere bakıldığında; 2022 yılında ise 9 bin 186’sı kullanılmış, bin 941’i sıfır toplam 11 bin 127 araç satışı gerçekleşti.

Veriler karşılaştırıldığında 2023 yılında hem sıfır hem de ikinci el araç satışlarında 2022’ye göre 2 kat artış oldu. 2023’te lüks araç satışlarında da 2022 yılına göre artış olduğu görüldü; Buna göre; 2022’de satılan Mercedes araç sayısı 77 olurken, 2023’te 136 adet olarak kayıtlara geçti. Yine 2022’de 46 BMW satılırken, 2023 yılında 69 adet araç alıcı buldu.

Posrche’nin talibi arttı

Lüks araçlar kategorisinde ilk sıralarda yer alan Porsche’ye ise talebin oldukça arttığı görüldü. Porsche marka araç 2022’de sadece 9 adet satılırken, 2023 yılında 67 adet araç alıcı buldu.

Ekonomik krizin ve hayat pahalılığının arttığı son yıllarda vergisinden araç bakımına oldukça masraflı olan Porsche, Ferrari, Mercedes, Maserati ve BMW marka araçlara artan ilgi dikkat çekti.

Ekonomik araçlarda Nissan ilk sırada

Verilere bakıldığında; 2023 yılında ekonomik araç olarak bilinen, servis bedeli ve vergisi düşük olduğu için sıkça tercih edilen küçük salon araçlar içerisinde bin 842 ile Nissan Note ilk sırada yer aldı.

Nissan’ı bin 645 ile Honda takip etti. 2023’te Toyota Vitz bin 399 adet satılarak, en çok tercih edilen ekonomik araç listesinde üçüncü sırada yer aldı. Bin 107 ile Suziki Swift dördüncü sırada yer alırken, 995 adet ile Mazda Demio en çok tercih edilen ekonomik araçlar listesine beşinci sıradan girdi.

Kullanılmış ve sıfır lüks araç satışı

2022 yılı

Porsche: 9

Ferrari: 2

Maserati: 2

Mercedes: 77

BMW: 46

2023 yılı

Porsche: 67

Ferrari: 4

Maserati: 7

Mercedes: 136

BMW: 69

Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2024, 12:30