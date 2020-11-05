Çantasından 150 hap çıktı

Suna ERDEN

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme ekipleri aldığı bir ihbar üzerine önceki gün Merkezi Cezaevi’ne operasyon düzenledi.

Gardiyan Hüseyin Mehmetoğlu’nun cezaevine uyuşturucu sokacağına dair ihbar üzerine pusuya yatan polis, zanlıyı nizamiye giriş kapısında durdurdu.

Polis, zanlının üzerinde ve çantasında yaptığı aramada eldiven parmaklarının içine yerleştirilmiş

150 adet uyuşturucu hap buldu. Zanlı gözaltına alınırken, polis geniş kapsamlı soruşturma başlattı.

Zanlının uyuşturucu maddeyi mahkûmlardan Esat Cabbar Gözalıcı isimli şahıs için cezaevine sokmaya çalıştığı tespit edildi.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Siparişi Esat verdi

Duruşmada iddiaları aktaran polis, önceki gün zanlı Mehmetoğlu’nun cezaevine uyuşturucu sokacağına dair bilgi alıp, harekete geçtiklerini söyledi. Polis, zanlının saat 21.00 sıralarında cezaevinin nizamiye kapısında durdurulduğunu, üzerinde ve çantasında arama yapıldığını ifade etti. Polis, yapılan aramada zanlının sırt çantasında eldiven parmakları arasına yerleştirilmiş toplam 150 adet uyuşturucu hap bulduklarını açıkladı.

Zanlının gözaltına alınıp, sorgulandığını kaydeden polis, ifadesinde hapları uyuşturucu suçundan dolayı cezaevinde tutuklu bulunan Esat Cabbar Gözalıcı’nın yönlendirmesi ile Gazimağusa’da bir şahıstan aldığını itiraf ettiğini belirtti.

Aranan şahıslar var

Polis memuru, zanlının telefonunun incelendiğini, Ekim ayı içerisinde birçok kez iş cep uygulaması ile Gazimağusa’da uyuşturucu aldığı şahıs ile aralarında para akışı yapıldığını tespit ettiklerini açıkladı.

Soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini, aranan şahıslar olduğunu ifade eden polis, mahkemeden

2 gün süre talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme zanlının ilk etapta 2 gün süre ile tutuklu kalmasına emir verdi.