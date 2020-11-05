Göçmenköy’ü karıştırdı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da trafik levhasına uymayan sürücü Selhan Zeki Hikmet, Metropol ışıkları olarak bilinen Göçmenköy kahvesi önünde kaza yaptı; ortalığı birbirine kattı.

Sağa dönülmez uyarısına rağmen Ahmet Derviş Sokağa dönüşe geçip, başka bir araçla çarpışan sürücü Hikmet, daha sonra telefon direği gergi teline vurup, yıktı.

Çarpmanın etkisiyle telefon direği kırılarak hasara uğrarken, gerilen elektrik hatları da koptu.

Kaza nedeniyle Metropol bölgesinde trafik sıkışıklığı yaşandı; elektrikler kesildi, telefon hatları gitti. Elektrik ve telefon dairesi personelleri kopan hatlara müdahale ederken, polis kaza mahallinde güvenlik önlemi aldı.

Kazada kimse yaralanmazken, sürücü Selhan Zeki Hikmet hakkında yasal işlem başlatıldı.

Sağa dönülmez levhasına uymadı

Polisten verilen bilgiye göre kaza dün saat 15.30 sıralarında Lefkoşa'da Şht. Mustafa Mehmet Sokak üzerinde meydana geldi. Yönetimindeki PH 844 plakalı araç ile kuzey istikametinden güneye doğru seyreden Selhan Zeki Hikmet, Metropol trafik ışıklarına geldiği zaman sağa dönülmez trafik levhasına riayet etmeden Şht. Ahmet Derviş Sokağa dönüşe geçti. Bu esnada karşı istikametten gelmekte olan Mustafa Tutar yönetimindeki NY 337 plakalı aracın önünü tıkayıp çarpışmaya neden oldu.

Kontrolsüz bir şekilde savrulan PH 844 plakalı araç, telefon direği gergi teline de çarptı.

Çarpmanın etkisiyle telefon direği kırılarak hasara uğrarken, gerilen elektrik hatları da koptu.

Kazada yaralanan olmazken, hem telefon hatları gitti, hem de elektrik kesintisi yaşandı.

Lefkoşa Trafik Şubesi kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, elektrik ve telefon dairesi personelleri kopan hatlara müdahale etti.

Kazaya neden olan sürücü hakkında da yasal işlem başlatıldı.