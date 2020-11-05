55 günde yargı

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’tan Güney Kıbrıs’a kaçak olarak gidip uyuşturucu satın aldıktan sonra yine yasa dışı bir şekilde ülkeye giriş yaparken yakalan Sadettin Doğukan Gülbudak ve Vladislav Nikolaev ile suçla bağlantılı tutuklanan Barış Akartürk hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlılar dün teminat talebi ile yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme, Sadettin Doğukan Gülbudak ve Vladislav Nıkolaev’i cezaevine gönderirken, Barış Akartürk’ü rekor teminata bağladı.

Akartürk’ün 75 bin TL nakit teminat yatırması, 5 kefilin toplam bir milyon TL tutarında kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verildi.

Soruşturma tamamlandı

Duruşmada operasyonu anlatan polis, 22 Ekim 2020 tarihinde aldıkları ihbar üzerine saat 21.00 sıralarında Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde sınırda pusuya yattıklarını söyledi. Polis, Sadettin Doğukan Gülbudak ve Vladislav Nikolaev’in güneyden yasa dışı bir şekilde giriş yaparken tespit edildiklerini açıkladı.

Polis, zanlı Nikolaev’in elindeki çantayı askeri bölgeye attığını anlattı. Polis, Sadettin Doğukan Gülbudak’ın üzerinde yapılan aramada sağ ön cebinde yaklaşık bir gram kokain, şeffaf naylona sarılı 5 gram ağırlığında hintkeneviri bulduklarını söyledi. Polis, çanta içerisinde ise 130 gram hintkeneviri ile 30 gram ağırlığında kokain bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, tutuklanan zanlılardan Nikolaev’in ifade verip, 21 Ekim’de yasa dışı bir şekilde güneye gittiklerini, bir şahıstan 2 bin Euro karşılığında 135 gram hintkeneviri, 2 bin 250 Euro karşılığında da

21 gram kokain satın aldıklarını itiraf ettiğini açıkladı. Polis, Vladislav Nikolaev’in ifadesinde ayrıca Sadettin Doğukan Gülbudak’la tercümanlık yapmak için 400 Euro karşılığında anlaştıklarını belirtti.

Polis, Doğukan Gülbudak’ın ise uyuşturucu maddeleri Barış Akartürk’ün yönlendirmesi ile aldıkları beyanında bulunduğunu söyledi. Polis, Akartürk’ün de tespit edilerek tutuklandığını anımsattı.

Ağır şartlar getirildi

Zanlıların soruşturma amaçlı 13 gündür tutuklu olduklarını kaydeden polis, teminat talep etti. Mahkeme, zanlılar Sadettin Doğukan Gülbudak ve Vladislav Nikolaev’in 55 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına, Barış Akartürk’ün ise 75 bin TL nakit teminat yatırması ve

5 kefilin 200’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.