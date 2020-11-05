Ekipler çalışmaları tamamladı

İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. Son bilgilere göre, AFAD, İzmir'deki depremde can kaybının 114 olduğunu, 137 kişinin tedavisinin sürdüğünü bildirdi. AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, 6,6 büyüklüğünde depremin yaşandığı İzmir'de arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını tamamladığını bildirdi…

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim'deki depremin ardından 45'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 1713 artçı sarsıntı kaydedildi.

Depremde 114 kişi hayatını kaybetti, 1035 kişi yaralandı, yaralılardan 898'i taburcu edildi, 137 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, 6,6 büyüklüğünde depremin yaşandığı İzmir'de arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını tamamladığını bildirdi.

Güllüoğlu yaptığı açıklamada, "Arama Kurtarma ekipleri çalışmalarını tamamladı. Emeği geçen, ucundan tutan her bir çalışana, gönüllüye teşekkür ederiz. En kalbi şükranlarımızla. Diğer konularda ise yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

108'inci saatte acı haber

İzmir’de meydana gelen depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanının enkazından 108 saat sonra acı haber geldi. Ekiplerin enkaz üzerinde yaptıkları çalışmaların ardından Doktor Zarife Doğan’ın cansız bedenine ulaşıldı.

Depremzedelerin erzaklarını satan kişi tutuklandı

İzmir'de deprem bölgesinden topladığı erzak ürünlerini marketinde sattığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

İzmir'de meydana gelen depremin ardından, deprem bölgesinde hasar gören binaların yakınında ücretsiz olarak dağıtılan yardım malzemelerini, bir kişinin toplayarak iş yerinde sattığı öne sürüldü. Bilgi üzerine harekete geçen polis ekipleri, M.O. isimli iş yeri sahibini gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanan M.O., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Eşyaları polis bekliyor

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan Yağcıoğlu Apartmanı'nın enkazında bulunan eşyaların başında polis bekliyor.

Yağcıoğlu Apartmanı'nda enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı.

Kurum: Konutlar 5 katı geçmeyecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "İzmir'de şu ana kadar 22 bin binada, 141 bin bağımsız bölümün hasar tespit çalışmalarını tamamladık ve ağır hasarlı, acil ve yıkık bina sayımız 180. Artık enkaz kaldırma çalışmalarına başladık” dedi. Kurum şunları söyledi: “Sadece bir alanda şu an enkazımız kaldı ve o alanda da enkaz altında herhangi bir canlı emaresi yok ama yine de hassas bir şekilde çalışmalarımızı AFAD koordinasyonunda sürdürüyoruz. 17 bina enkazında ve etrafında riskli gördüğümüz, ağır hasarlı gördüğümüz binalarda yerinde uygulamalar yapacağız. İzmir birinci derece deprem bölgesi, yeni yapacağımız konutlar zemin artı 5'i geçmeyecek. Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız en geç bir ay içerisinde konutların inşasına başlayıp, bir yıl içerisinde de sağlam konutlarımızı inşallah vatandaşlarımıza teslim ediyor olacağız."

Çalışmalar 113 saat sürdü

Çalışmaların 113 saattir yoğun bir şekilde sürdüğünü vurgulayan Kurum, "17 binada, tüm İzmir genelinde 8 bin kişilik arama kurtarma ekiplerimizle çalışmalarımız süratli bir şekilde devam ediyor. Artık enkaz kaldırma çalışmalarına başladık. Sadece bir alanda şu an enkazımız kaldı ve o alanda da enkaz altında herhangi bir canlı emaresi yok ama yine de hassas bir şekilde çalışmalarımızı AFAD koordinasyonunda sürdürüyoruz. Enkazımızı da bu hassasiyetle kaldıracağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, dinlenmeden çalışmaları yürüten bütün ekiplere teşekkür etti.

İzmir depreminde enkaz altından kalan 114 kişinin vefat ettiğini aktaran Kurum, 107 vatandaşın enkazdan kurtarıldığını, 1035 vatandaşın yaralı olduğunu, tedavileri tamamlanan 898 vatandaşın ise taburcu edildiğini dile getirdi.