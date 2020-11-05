Suna ERDEN

Girne’de iki korumasıyla birlikte Erhan Başay ve Zeki Asımoğlu’nu darp ettiği gerekçesi ile yargılanarak 2 yıl hapse mahkûm edilen, ayrıca yasa dışı sanal bet meselesinden ağır ceza mahkemesinden yargılaması süren iş insanı Bulut Akacan’ın Yüksek Mahkeme’ye yaptığı istinaf başvurusu dün karara bağlandı.

Yasa dışı sanal bet davasından hakkında tutuklu yargılama kararı verilen ve buna itiraz ederek, istinafa giden Akacan lehine karar çıktı.

Mahkeme, Girne Kaza Mahkemesi’nin Akacan hakkında sanal bet davasıyla ilgili verdiği tutuklu yargı kararını bozdu.

Darp davasından 12 Kasım 2019 yılında 2 yıl hapse mahkûm edilen ve cezasının büyük bir kısmını çeken Akacan’a şartlı tahliye yolu açıldı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’ne teminat değişikliği için başvurulacağı, Akacan’ın daha sonra şartlı tahliye için başvuracağı öğrenildi. Akacan sanal bet davasından da tutuksuz yargılanabilecek.