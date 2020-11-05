Güney Kıbrıs'ta sert önlemler

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in başkanlığında toplanan sağlık kurulu, artan Covid-19 vakalarına karşı yeni önlemler aldı. Buna göre, bu akşamdan itibaren her gün saat 23.00 ile 05.00 arasında tüm bölgelerde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Hükümet, ay sonunda bu kararı yeniden gözden geçirecek.

Pozitif vaka sayısının artması nedeniyle, ülke içindeki önlemleri artıran Rum Yönetimi, ekonomik faaliyetleri kısıtlama yönüne gitmedi. Uçak seferleri ve turizm faaliyetleri eskisi gibi devam edecek. Ancak, açık ve kapalı alanlarda 12 yaş üstündekiler maske kullanacak. Spor müsabakaları ise seyircisiz yapılacak.

Üç kategori belirlendi

Güney Kıbrıs'taki Coronavirüs salgınının başından bu yana vaka sayısının 5 bini aşmasının ardından yeni ve sert önlemler açıklandı.

Rum Sağlık Bakanlığı'nın A,B ve C kategorilerine ayırdığı tedbirler şöyle;

Kategori A:

5 Kasım 2020'den 15 Ocak 2021'e kadar ülke çapında yürürlükte olacak orta vadeli önlemler:

1-Sinema ve tiyatrolar yüzde 50 kapasite ile çalışacak.

2. Maksimum 250 kişiyle konferans düzenlenebilecek. Etkinlik sırasında mola vermek veya kahve, atıştırmalık, kokteyl ikram etmek yasak olacak.

3- Süpermarketler, marketler, kasaplar, eczaneler 13.00 ile 14.00 saatleri arasında sadece 65 yaş üstü kişilere ve engellilere açık olacak.

4- Açık ve kapalı alanlarda 12 yaş ve üstüne maske kullanım zorunluluğu getirildi.

5-13 Kasım 2020'den 15 Ocak 2021'e kadar düğün tebriği, kokteyl, vaftiz gibi etkinlikler yasak olacak.

En fazla 150 kişinin katılımıyla sadece öğle veya akşam yemeği düzenlenmesine izin verilecek.

Masa başına maksimum kişi sayısı 6 kişiyi geçemeyecek.



Kategori B.

5 - 30 Kasım tarihleri arasında ülke çapında yürürlükte olacak olağanüstü tedbirler:

1-Evlerde ve toplanma yerlerinde çocuklar da dahil grup başına en fazla 10 kişinin katılımına izin verilecek. On kişinin üzerindeki misafirlikler yasaklandı.

2-Restoranlar, oteller ve diğer turistik konaklama yerleri içindeki restoranlar, alışveriş merkezleri içindeki restoranlar, büyük mağazalar ve alışveriş merkezleri, tavernalar, kafeler, pizzacılar, barlar, atıştırmalık barlar, barlar, kafeler gece 22.30’a kadar açık kalacak. Larnaka ve Baf Havalimanlarındaki restoranlar yasak dışı bırakıldı. Restoranlarda rezervasyon / masa / grup başına maksimum kişi sayısı 6 kişiyi geçemeyecek.

3. Yemekhanelerde servis yapılmasına izin verilen maksimum kişi sayısı iç mekânda 75 kişi dış mekânda 150 kişi olarak belirlendi.

4-Gece 23.00- sabah 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı olacak. Acil tıbbi nedenler hariç 23.00-05.00 saatleri arasında işe gidecek olanlar izin belgesi ibraz edecek.

5-Kiliselerde en fazla 75 kişi ile ayin yapılabilecek.

6-Spor şampiyonaları seyircisiz yapılacak.

7-Oyun alanları iç mekânda 50, dış mekanda 150 kişiye kadar olacak şekilde düzenlenecek.

8-Doğum günü partileri en fazla 10 kişiyle yapılabilecek

9-Spor salonlarında soyunma odalarının kullanılması yasaklandı.



Kategori C.

Limasol ve Baf İllerinde 5 - 16 Kasım tarihleri arasında yürürlükte olacak olağanüstü tedbirler:

1- 18 yaş altı için grup spor ve sosyal aktiviteler yasaklandı (futbol,dans,yüzme, dövüş,tiyatro, koro gibi).

2-Limasol ve Baf'taki takımların 18 yaş altı sporcularının maçları yasaklandı. Eğer Limasol veya Baf'tan bir takımın Lefkoşa’dan bir takımla maçı varsa, bu maç ileri bir tarihe ertelenecek

3-Tüm açık ve kapalı oyun alanları kapalı olacak.

4-Tüm spor salonları kapalı olacak.

Çalışanlarla ilgili bazı düzenlemeler şunlar;

1-Mümkün olduğunca evden çalışılacak (Özellikle riskli gruplar için).

2-Personelin gün içinde farklı saatlerde veya döngüsel saatlerde, farklı işyerlerinde veya başka şekilde birbirleriyle temas etmemeleri için ayrılması ve gruplandırılması.

3- Ortak mola alanlarından kaçınılması ve farkı saatlerde farklı gruplar şeklinde molaya çıkılması.

4-Uzaktan toplantılar ve telekonferanslar ve harici ziyaretçilerin sayısının ve kalış süresinin mümkün olduğunca sınırlandırılması.