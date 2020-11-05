Sürücü karakolda

Suna ERDEN

Lefke’ye bağlı Yeşilyurt’ta trafikte ışıksız seyrettiği için durdurulan araçta ele geçirilen uyuşturucu madde ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Polisin ilk etapta tutukladığı 6 zanlından 5’inin uyuşturucu ile alakası olmadığı tespit edildi. Uyuşturucu maddenin araç sürücüsü Hammamıtı Salvador Mu Murove’ye ait olduğu tespit edildi.

İlk etapta tutuklanan Isa Laıresı, Nevers Kapambwe, Leon Takudzwa Chırenje, Donovan Kudakwashe Goreraza ve Kelvin Kanawakura serbest kalırken, Hammamıtı Salvador Mu Murove ek süre talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, 31 Ekim 2020 tarihinde saat 21.00 sıralarında sürücüsü Hammamıtı Salvador Mu Murove olan ve Isa Laıresı, Nevers Kapambwe, Leon Takudzwa Chırenje, Donovan Kudakwashe Goreraza, Kelvin Kanawakura Tekere’nin yolcu olarak bulunduğu aracın trafikte ışıksız seyrettiği için durdurulduğunu söyledi.

Polis, Cengiz Topel Hastanesi yol kavşağında durdurulan aracın ön kapı camından dışarıya siyah renk bir cüzdan atıldığının fark edildiğini ifade etti.

Polis, cüzdanın bulunduğu ve içerisinde yapılan aramada yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını ifade etti.

Araç sürücüsü Hammamıtı Salvador Mumurove ile yolcu olan diğer 5 kişinin tutuklandığını ifade etti.

Polis yapılan soruşturma sonucu diğer 5 kişinin mesele ile bağlantısının olmadığının anlaşıldığını ifade etti.

Polis, zanlı Hammamıtı Salvador Mumurove hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 2 gün ek süre istedi. Mahkeme talebi kabul etti.

Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2020, 11:54