Diyalog Tv Meclis gündeminde

Serdar ŞENGÜL

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) Diyalog TV’nin TÜRKSAT uydusundaki yayınlarını durdurma kararının üzerinden 2 ay geçerken, konu dün Meclis’te bir kez daha gündeme geldi.

Meclis’te söz alan Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı ve Toplumcu Demokrasi Partisi Milletvekili Hüseyin Angolemli, Diyalog TV’nin yayınlarının TÜRKSAT uydusu üzerinden çıkarılması konusunu açtı ve hükümete sorular yöneltti.

Arıklı, Diyalog TV’nin cezalandırıldığını ifade etti. Angolemli ise Diyalog TV’nin susturulduğunu belirterek, hükümeti duyarsız olmakla suçladı.

Eleştiriler üzerine kürsüye çıkan Başbakan Ersin Tatar, Diyalog TV’nin kapatılması kararının Ankara’da alındığını söyledi.

Arıklı: Diyalog TV cezalandırıldı

Diyalog TV’nin uydu yayınlarının kesilmesi dün bir kez daha Meclis’te gündeme geldi. Daha önceki Meclis oturumlarında gündeme getirilen Diyalog TV’nin kapatılmasının üzerinden 2 ay geçtiği ancak yetkililerin bir çözüm bulmadığı belirtildi.

Konuyu gündeme getiren YDP Başkanı Arıklı, Diyalog TV’nin cezalandırıldığını ifade etti. Arıklı, Diyalog TV’nin TÜRKSAT uydusundan çıkarılmasının üzerinden 2 ay geçtiğini ancak yetkililerin herhangi bir adım atmadığını dile getirdi.

Arıklı şunları söyledi: “Diyalog TV resmen cezalandırılarak, TÜRKSAT tarafından uydudan atıldı, ancak hükümetimizin YYK üzerinden haber alamamış olması da son derece ilginçtir. Devletin ilgisizliğinden kaynaklanan bir durumdur. Bir ara Diyalog’un lisansı olmadığı söylendi. Eğer öyleyse de esas sormamız gereken RTÜK devreye girerken, YYK neden devreye girmedi. Bunları konuşmalıyız ve yasal bir boşluk varsa doldurmalıyız.”

Angolemli: Başbakan bir açıklama dahi yapmadı

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli de Diyalog TV’nin susturulduğunu belirterek, Başbakan’ın bu konuda bir açıklama dahi yapmamasını eleştirdi.

“Eğer ciddi bir devlet yapımız olsaydı bu böyle olmazdı” diyen Angolemli, şöyle devam etti:

“Diyalog TV kime bağlı olursa olsun özel bir kurumdur ve halkımıza haber vermekle görevlidir.

Ülkemizde ilk kez köy köy dolaşarak yayın yapan Diyalog TV susturuldu, yayınları aniden kesildi ve YYK ‘haberimiz yoktu’ dedi. Keza esas aracı BRT’dir ve o da haberdar olmadığını söyledi. Biz bağımsız bir devletsek gözler o zaman yürütmeye döner. Eğer ciddi bir devlet yapımız olsaydı bu böyle olmazdı. Başbakan ve ilgili Bakan bir açıklama bile yapmadı.

Diyalog TV hakkını Ankara’da mahkemeye başvurarak arıyor. Böyle mi olmalıydı?. Bu sıradan bir olay değildir, yetkililerden açıklama bekliyoruz ve bu alenen darbedir.”

Tatar: Karar Ankara’da alındı

Başbakan Ersin Tatar da Diyalog TV ile ilgili hükümete yöneltilen eleştirileri yanıtladı. Tatar, kararın Ankara’da alındığını ileri sürdü.

Tatar şunları söyledi: “Bazı sebeplerden dolayı Diyalog TV’nin yayınları kesildi ama bizim burada herhangi bir müdahalemiz söz konusu değildir. Karar KKTC dışında Ankara’da alınmış ve TÜRKSAT’a bildirilmiştir. Diyalog TV yöneticilerinin tekrar başvurusu olmuştur. İnşallah kısa sürede yeniden TÜRKSAT uydusu üzerinden yayınlarına devam ederler. Diyalog TV’nin KKTC yayınları internet üzerinden devam ediyor. Karasal yayın müracaatları olursa da o da yerine getirilecektir. Bizim bir müdahalemiz söz konusu değildir, her türlü sesin duyurulabilmesi için hassasiyetimiz vardır.”

Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2020, 11:46