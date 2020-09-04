Dolandırıcılar devrede

Teknoloji ve bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yapanlar boş durmuyor.

Dolandırıcılar, bu kez Corona salgınını kullanıp, cep telefonu aracılığıyla şahısların kişisel bilgilerine ulaşmaya çalışıyor.

Cep telefonu aracılığı ile şahıslara, mesaj gönderip, ‘bin TL destek için başvur’ linki gönderen dolandırıcılar, açılan butona şahısların, banka hesap ve kimlik numarası ile diğer tüm kişisel bilgilerini girmesini istiyor.

Son günlerde birçok kişiye ‘Devletimizden 1000 TL pandemi sosyal destek başvurusu için indir, kur, yükle’ şeklinde mesajlar gönderilirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı vatandaşı uyardı.



Bakanlık açıklamasında şunları belirtti."Son günlerde vatandaşlarımız pandemi ödemelerine başvuru ile ilgili farklı telefon numaralarından kısa mesaj geldiğini bildirdi. Söz konusu kısa mesajların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.Pandemi destek ödemeleri ile ilgili, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Sigortalar Dairesi’ne ait ssd.gov.ct.tr ile İhtiyat Sandığı Dairesi’ne ait ihtiyat.gov.ct.tr adresli web siteleri dışında başka bir web sitesine itibar edilmemesi, vatandaşlarımızın özellikle kişisel bilgilerini ve hesap numaralarını paylaşmaması önemle rica olunur."Foto>>yok