Dönerciyi de soydu

Lefkoşa’da bir gece içerisinde 3 ayrı iş yerine girerek hırsızlık yapan Nabeel Nabeel kısa sürede yakalandı.

Kamera görüntüleri sayesinde tespit edilen zanlının 2 saat içerisinde girdiği 3 iş yerinden toplam 2 bin 585 lira ile bir adet Jack Daniels marka içki çaldığı belirtildi.

Lefkoşa’da gözaltına alınan ve hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiği açıklandı.

Hırsızlık için geceyi seçti

Soruşturmayı yürüten polis, zanlının 7 Haziran 2022 tarihinde saat 00.10 sıralarında Aliriza Efendi Caddesi üzerinde faaliyet gösteren My Döner isimli iş yerinin kilitsiz vaziyetteki penceresinin sineklik kısmını yırtarak içeriye giriş yaptığını söyledi.

Polis memuru, zanlının para kasası içerisinde bulunan 2 bin 300 lirayı çaldığını ifade etti.

Polis, zanlının ilk hırsızlık vakasından 20 dakika sonra Yavuz Konnolu Sokak üzerinde faaliyet gösteren Papatya Çiçekçilik isimli iş yerine girdiğini açıkladı.

Polis, iş yerinin kapalı vaziyetteki ancak kilitsiz olan ana giriş kapısını açarak içeriye giriş yapan zanlının para kasası içerisinde muhafaza edilen 245 lirayı çaldığını dile getirdi. Polis, zanlının aynı gece saat 01.50 sıralarında Ortaköy’de faaliyet gösteren Capella isimli iş yerinden hırsızlık yaptığını açıkladı. Polis, Capella isimli iş yerinin kilitsiz olan cam ana giriş kapısını açarak içeriye giriş yapan zanlının, para kasası içerisindeki 40 TL nakit para ve bir adet 70 lt’lik Jack Daniels marka içki çaldığını söyledi.

Kısa sürede yakalandı

Polis memuru, meydana gelen hırsızlık vakalarının ardından iş yerleri tarafından yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını belirtti.

Kamera görüntülerini incelediklerini ifade eden polis, zanlıyı tespit ederek 7 Haziran saat 12.00 sıralarında yakaladıklarını açıkladı. Polis memuru, gözaltına alınan zanlının üzerinde bin 935 TL bulunarak emare alındığını söyledi. Zanlının ifadesinde suçlarını kabul ettiğini belirten polis, evinde yapılan aramada bir adet Jack Daniels marka içki bulduklarını ifade etti.

Soruşturmanın devam ettiğini, zanlının başka vukuatlar işleyip işlemediğine dair araştırma yapacaklarını belirten polis, 2 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.