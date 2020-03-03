Dosyalar inceleniyor

Hüseyin ÇİÇEK

Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ‘fazla meblağ faturalandırma ve sahte fatura’ iddiasıyla dün Akdoğan Belediyesi’nde arama yaptı.

Yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle belediye binasına giden mali polis, tutanak ve evrakları kontrol etti.

Geçmiş dönemde bazı hizmet satın alımlarında ederinden fazla meblağ faturalandırma ve sahte fatura şikâyeti nedeni ile yapılan araştırmada polisin bazı dokümanlara el koyduğu öğrenildi.

Dokümanlara el konuldu

Akdoğan Belediyesi ile ilgili birkaç ay önce ortaya atılan yolsuzluk iddialarıyla ilgili Başsavcılık tarafından hazırlanan dosya polise yansıdı. Mali polis dün saat 14.00 sıralarında savcılığın talimatı ile Akdoğan Belediyesi’nde arama yaptı. Tüm evrak ve belgeleri inceleyen polis, bazı dokümanlara el koydu. Geçmiş dönemde bazı hizmet satın alımlarında ederinden fazla meblağ faturalandırma ve sahte fatura şikâyeti başlatılan soruşturma kapsamında el konulan belgelerle ilgili inceleme yapılacağı, suç unsuru bulunması hakkında ilgililer hakkında cezai işlem yapılacağı kaydedildi.