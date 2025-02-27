Dosyası yeniden açıldı

Alayköy’de bilgisayar uzmanı olarak çalıştığı iş yerinden 3 buçuk milyon TL değerinde elektronik cihaz çaldığı iddia edilen Tevfik Fikret Soyergı̇n, Ercan Havaalanından ülkeye giriş yaparken yakalandı. Zanlı dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis; zanlının 2020-2023 yılları arasında Alayköy'de bulunan ve kendisinin bilgisayar uzmanı olarak çalıştığı Bluecell Trading LTD.'ye ait depolar içerisindeki 3 milyon 565 bin TL değerindeki elektronik cihazları alıp, zimmetine geçirmek suretiyle “müstahdem tarafından sirkat” suçunu işlediğini söyledi. Polis, yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını, zanlı hakkında 2023 yılı Nisan ayında tutuklama emri çıkarıldığını ancak yurt dışında olmasından dolayı işlem yapılamadığını söyledi. Polis memuru, zanlının 25 Şubat 2025 tarihinde ülkeye giriş yaptığı tespit edilerek, tutuklandığını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, 2 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.

