Vay Mehmed’im vay

Lefkoşa’da çalıştığı benzin istasyonundan iş yerine ait olan 10 bin lirayı çaldığı gerekçesiyle yargılanan Mehmet Ziya Yıldırım hakkındaki dava dün karara bağlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, 9 ay hapse mahkum edildi.

Karada sanığın 17 Nisan 2022 tarihinde akaryakıt satışından elde edilen 10 bin TL’yi şirket hesabına yatırmayarak çaldığı belirtildi. Sanığın 1 Temmuz 2022 tarihinde zanlı Lefkoşa'da tespit edilerek tutuklandığı ifade edildi. Sanığın 10 bin TL parayı yiyecek- içecek alıp harcadığını beyan ettiği anımsatıldı. Kararı okuyan Yargıç Murat Soytaç, sanığın kendisine duyulan güveni suistimal ettiğini belirtti. Soytaç, sanığın mahkum olduğu suçun uzun süreli hapis cezası öngören, kamuya zarar veren suçlardan olduğunu belirterek, caydırıcı cezalar verilmesinin önemine değindi.

Yargıç Soytaç, sanığı işlemiş olduğu suçlardan ötürü 9 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.

