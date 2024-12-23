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Sürat ve alkol

Polis 2 bin 402 araç sürücüsünü denetledi, 348’ine ceza kesti

Sürat ve alkol
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Ülke genelindeki trafik denetimlerinde 348 sürücüye yasal işlem yapıldı. Alkolden rapor edilen sürücü sayısı 19 olarak açıklandı.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, önceki gün ülke genelinde kontrol edilen 2 bin 402 araç sürücüsünden 348’ü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi. 45 aracın trafikten men edildiği denetimlerde 2 sürücü de tutuklandı.
Buna göre, 348 sürücüden 159’u süratli, 19’u alkollü, 2’si ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmaktan rapor edilirken, 28 sürücünün cep telefonu kullandığı, 6’sının emniyet kemeri takmadığı, 25’inin seyrüsefer ruhsatsız, 11’inin de sigortasız araç kullandığı belirlendi.
2 sürücünün trafik ışıklarına uymadığı tespit edilirken, 3 sürücünün kamyonların trafiğe çıkış saatine, 8 sürücünün de kamu işletme izninde belirtilen kurallara uymadığı saptandı.
85 sürücü diğer trafik suçlarından rapor edildi. 

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