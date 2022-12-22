“Durmak yok  yola devam” 

UBP “Büyük Buluşma” sloganıyla bölge bölge halkla buluşmaya devam ediyor. Hükümet ortaklarının genel başkanlarının bir araya geldiği “Mahmut Özçınar’a Destek Buluşması" Güzelyurt’ta gerçekleşti.

UBP Genel Başkanı Başbakan Ünal Üstel, DP Genel Başkanı Başbakan Yardımcı Turizm Kültür Gençlik Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Bayındırlık Ulaştırma Bakanı, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın konuşma yaptığı şölende Mahmut Özçınar ile UBP ve YDP’li belediye meclis üyesi adayları tanıtıldı.

Başbakan Üstel konuşmasında, “Teşvikler ve hibeler ile ekonomiyi canlandırdık. 2019 Ekim ayındaki verileri yakaladık ama durmak yok… Güzelyurt'u turizmde, tarımda, narenciyede daha ileri götürmek için teşviklerimiz devam edecek. Engellilerimize, ihtiyaçlı insanlarımıza verdiğimiz hibelere de devam edeceğiz. Anavatan Türkiyemiz ile birlikte yola devam edeceğiz” dedi

Mahmut Özçınar’ın Güzelyurt’u köyden kente dönüştürdüğünü ifade eden Üstel, “Daha yapacak çok işimiz var. Güzelyurt verilecek dendi, peşkeş çekilecek dendi. Ama biz ne yaptık, Güzelyurt’a yatırımları taşıdık, üniversiteleri getirdik. Burada daha yapacak çok işimiz var” dedi.

Özçınar: İlklere imza atmaya devam edeceğiz

Güzelyurt Belediye Başkanı ve UBP Belediye Başkan Adayı Mahmut Özçınar da konuşmasında, Anavatan Türkiye’nin desteğiyle önemli projelerin bölgede hayat bulduğunu belirtti. Devletin ve belediyenin öz kaynakları ile ilklere imza attıklarını ve atmaya devam edeceklerini kaydeden Özçınar, "Devam eden projeleri tamamlayacak, yeni projeleri de tarihlendirerek tamamlayacağız. Önemli olan hedefleri doğru koyabilmektir" dedi.

