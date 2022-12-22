TÜRKİYE’DE ASGARİ ÜCRETE %54,54’LÜK ARTIŞ

Türkiye’de asgari ücret zam oranı yüzde 54,54 olarak açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılında uygulanacak asgari ücretin net 8 bin 500 TL olduğunu açıkladı.



Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin grup toplantısında “Büyük ihtimalle yarın, asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp, onu da yoluna koymuş olacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılında uygulanacak asgari ücretin miktarını canlı yayında açıkladı.

Açıklama sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir yanında Çalışma ve Sosyal Bakanı Vedat Bilgin, diğer yanında Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol oturdu. İşçi temsilcisi Türk-İş Başkanı Ergün Atalay masada yer almadı.

Asgari ücret tespit komisyonu daha önce üç toplantı gerçekleştirmiş, son toplantının bitiminde Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’ın açıklama yapması dikkat çekmişti.

Tarafların ortak bir rakam üzerinde anlaşamadığını belirten Erdoğan, “2023 yılında uygulanacak asgari ücret 8 bin 500 TL’dir” dedi.

Gelir Vergisi istisnası tamamına uygulanırsa, asgari ücretin işverene toplam maliyeti 11 bin 750 TL olacak.





Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2022, 13:09