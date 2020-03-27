2. paket gelecek

Melis GÜNEL

Başbakan Ersin Tatar, açıklanan ekonomik paketle ilgili tepkileri değerlendirirken, kredi faizlerinin aşağılara çekilmesi için bankalara gerekli talimatın verildiğini söyledi. Diyalog’un sorularını yanıtlayan Tatar, devletin ayda 550 milyon TL olan gelirlerinin 200 milyona düştüğünü belirtirken, elde edilen para ile sıkıntıları aşmaya çalıştıklarını söyledi.

“Elimizdeki imkânlar bu kadar” diyen Başbakan Tatar “Türkiye’den katkı istediniz mi?” şeklindeki bir soruya karşılık temasların her düzeyde devam ettiğini belirtti.

Tatar, özel sektörde çalışanlara Mart ayında herhangi bir katkının yapılmayacağı; Nisan ve Mayıs aylarında ise Bin 500 lira verileceği yönündeki kararın tepkilere yol açtığının anımsatılması üzerine paketin yeniden değerlendirileceğini ve ikincisi için çalışmaların başladığını kaydetti.

Bankalara talimat verdim

Başbakan Ersin Tatar, Diyalog TV’de yayınlanan Özel Yayın’a telefon ile bağlanarak Ekonomik Önlem Paketi’ni değerlendirdi, soruları yanıtladı.

Yoğun bir gündem içerisinde olduklarını dile getiren Tatar, önümüzdeki günlerde yaşanan değişkenlerin de göz önüne alınarak, yeni paketler açıklamaya devam edeceklerini duyurdu.

Başbakan Tatar, alınan kararların tümünün enine boyuna detaylandırılarak üretildiğini belirtti.

En çok eleştiri konusu olan bankalara karşı yapılan rica çağrısı hakkında bir soruya cevap veren Tatar,

gerekli tüm talimatların bankalara iletildiğinin altını çizdi.

Tatar, faizleri ayarlarken kar düşünmemeleri gerektiğini bankalara ilettiğini vurguladı.

Başbakan Ersin Tatar, vakıflar bankasının faizleri düşürdüğünü, Kooperatif Bankası’na talimat verdiğini ve Merkez Bankası’nın tüm gelişmeleri takip ettiğini söyledi.

Türkiye ile temas kuruldu

Başbakan Tatar, devlet gelirlerinin aylık 550 milyon TL’den 200 milyon TL’nin altına düştüğüne dikkat çekti.

Tatar, 3 aylık bir hesap yapıldığında sadece Maliye’nin 600-700 milyon TL’lik bir gelir kaybı yaşayacağını vurguladı. Dolayısı ile tasarrufa gittiklerinin altını çizen Tatar, maaş kesintilerinin yapılması altındaki nedenlerin bu kayıplara bağlı olduğunu dile getirdi.

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye’den borç alınıp alınamayacağına yönelik bir soruya karşın gerekli temasları gerçekleştirdiklerini söyledi.

2020 yılı için protokol çalışmalarının önceden yapıldığını kaydeden Ersin Tatar, “Bakalım o işler nasıl gelişecek, heyetlerle görüşülüyor” cevabını verdi.

Yalnız değilsiniz

Özel sektöre de bir mesaj veren Tatar, “Yalnız değilsiniz, yanınızdayız ve bu süreci de birlikte atlatacağız” ifadelerini kullandı.

Coronavirüs konusunda da değerlendirmelerde bulunan Başbakan Ersin Tatar, vaka sayılarında artış yaşanmaması halinde kısmi sokağa çıkma yasağının bitiş tarihinin nisan ortasını bulmadan tekrar değerlendirileceğini söyledi.

Üçüncü ülke vatandaşlarına katkı konusuna da değinen Tatar, Çalışma Bakanı’nın işverenler ile görüştüğünü, onların kendi işçilerini ödeyebileceklerini aktardıklarını söyledi.

Başbakan Tatar, bu konu hakkında internette gördüğü yorumlardan hoşlanmadığını çünkü eldeki kıt kaynaklarla süreci yönetmeye çalıştıklarını ifade etti. Tatar ayrıca “KKTC’yi yönetenler bolluk içerisinde değil, bazı belediyelerin durumu vahim. Belediyelerin aksamanı istemeyiz gerekli çalışmalar yapılacak” dedi.