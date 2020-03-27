Gözden geçirilmeli

Ömer KADİROĞLU

Hükümetin ekonomik önlemlerle ilgili olarak açıkladığı ilk paket vatandaşların büyük bir kısmını memnun etmedi. Özellikle özelde çalışan vatandaşlar iki aylık bir süre için bin 500 TL maaş yardımının yetersiz olduğuna dikkat çekti.

Diyalog’a konuşan vatandaşlar “Mart ayında çalışılmadı, Nisan’da ne olacağı belli değil. Bu durumda işverenler de sıkıntı içine girdi. Bizler ne yapacağımızı bilemez durumdayız” dedi.



Ne dediler?.. Ne dediler?..

Harun Uslu

“Devletin açıkladığı ekonomik paket bence uygundur. Eğer ülkede böylesi bir durum söz konusuysa, bir kriz varsa herkes elini taşın altına koymalıdır. Alınan kararlar elbette ki tüm toplumu memnun edemeyecekti. Gerçi bankalarla ilgili de bir düzenleme bekliyorduk ancak istediğimiz olmadı. Kredilerin üç ay ertelenebileceği söyleniyor ancak sonrasında üç aylık faizin toplu alınacağı belirtiliyor. Bu konuyla ilgili karar alınarak bankalara yaptırım uygulanmalıdır.”

Harun Kösedağ

“Üçüncü ülke vatandaşları düşünülmeden kararlar alındı. Benim eşim de yabancı uyrukludur.

Belki de imkânsızlıklar nedeniyle böyle oldu ancak bunu haksızlık olarak görüyorum.

Ekonomiye katkısı olan insanların devlet tarafından mağdur edilmesi özellikle de bir salgın nedeniyle işlerine gidemeyip bu şekilde ortada bırakılmaları kabul edilebilir bir durum değildir. Bakanlar Kurulu’nun yaptığı toplantıda bankalara borcu olan insanlarla da ilgili bir karar üretmesini bekliyorduk. Bankaların hiçbir zaman zarar ettiğini düşünmüyorum. Her krizi fırsata çeviriyorlar. Bununla ilgili rica ederek değil karar alarak yaptırım uygulanmalıydı. Bu ekonomik pakete halkın verdiği tepkiler göz önünde tutularak yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum.”

Orbay Yenilmez

“Hükümetin açıkladığı ekonomik paket çok kötü değil ancak üzerinde çalışılması gerekiyor. Özel sektörde mağdur olanlara verilecek destek bence çok düşük bir rakamdır. Belki daha fazlasına hükümetin gücü yetmeyebilir ancak bin 500 lirayla da geçinebilmek kesinlikle imkânsızdır. Bakanlar Kurulu toplantısında ertelenen taksitlerin faizleriyle ilgili de karar üretilmeliydi. Bu ekonomik paketteki tedbirlerdeki eksikliklerin giderilmesi için alınan kararların yeniden gözden geçirilip eksik kalan yerlerin tamamlanması gerekiyor.”

Mevlüt Tip

“Hükümetin açıkladığı ekonomik paket içerisinde çok eksiklikler var. Özellikle özel sektörde çalışanlar için verilecek destek tatmin edici değil. Diğer yandan işverenlere daha kapsamlı bir destekte bulunulmalıydı. Ekonomik paket daha detaylı bir çalışma yapılarak hazırlanmalıydı. Bankaların mevduatlara düşük faiz vermesi ve kredilere belirlediği faiz arasındaki farkın açık olması da ele alınmalıydı. Üç aylık ertelemelerde faizlerde bir durdurma çalışması yapması gerektiğini düşünüyorum. Merkez Bankası’nın bu duruma ön ayak olması gerekiyor. Ekonomik paketteki eksikliklerin giderilmesi için üzerinde çalışılıp revize edilmesi gerektiğini düşünüyorum.”

Mustafa Kutlu

“Hükümetin açıkladığı ekonomik paketi yeterli bulmadım. Ekonomik paketle belli bir kesim dışarı da bırakıldı. Ekonomik paketin daha geniş kapsamlı olması gerektiğini düşünüyorum. Bankaya borcu olanlarla ilgili bir çalışma yapılmalıydı. Erteleme durumunda ileride faizlerin alınacağı söyleniyor. Bu konunun ele alınması gerekiyor ki herkesin de beklentisi zaten bu yöndeydi. Bakanlar Kurulu, bankalara yaptırım uygulayabilirse belki çıkar bir yol bulunur.

Bundan sonraki süreçte sendika ve siyasi partilerin tutumu ne olacak, bekleyip göreceğiz. Bu paketin yeniden gözden geçirilmesi ve bu uzmanlardan oluşan bir heyetle revize edilmesi gerektiğine inanıyorum. Bu işin siyasilerin kararları ile yürümeyeceğini açıklanan paketle gördük.”

Tahir Irız

“Banka borçlarındaki faizlerin üç ay durdurulması kararı üretilmedi. En büyük beklenti bu yöndeydi ancak açıklanan paket halkın yararına olmadı. Ayrıca işleyemeyip ev geçindirmek zorunda olan özel sektör çalışanlarına verilmesi planlanan bin 500 liranın yetersiz olacağı ortada. Üçüncü ülke vatandaşları için de herhangi bir önlemin alınmamış olması paketin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini bizlere gösteriyor.”

Eser Yaşlar

“Hükümetin açıkladığı ekonomik pakette eksiklikler olduğunu düşünüyorum. Üçüncü ülke vatandaşları düşünülmeden bir paket hazırlandı.

Diğer yandan özel sektörde çalışan ve iş yerlerinin kapalı olması nedeniyle çalışamayıp ev geçindiren binlerce kişi için de sadece bin 500 liralık bir destek yapılacağı belirtildi.

Bankalarla ilgili borçlara yönelik bir çalışma bekliyorduk. Faizlerde bir iyileştirmeye gidilebilirdi. Bence açıklanan ekonomik paket üzerinde yeniden çalışılmalı ve kimsenin mağdur edilmeyeceği kararlar üretilmelidir.”

Ekrem Aytekin

“Ekonomik paket hazırlanırken ayrımcılık ve büyük bir haksızlık yapıldı. Kesinlikle yetersiz bir paket oldu. Bu ülkede çalışan üçüncü ülke vatandaşları da var ancak onlar için herhangi bir çalışma yapılmadı. Genel olarak düşünülerek bir çalışma yapılmalıydı. Öte yandan Bakanlar Kurulu toplantısında bankalar için de bir çalışma yapılması bekleniyordu. Bankalar taksit ödemelerini erteliyor ancak faizleri işlemeye devam edecek. Bunlar bize bu ekonomik paketin yetersiz olduğunu ve üzerinde yeniden çalışılması gerektiğini gösteriyor. Herkes için mağdur etmeyecek bir paket hazırlanmalıdır.”

Ali İşlek

“Açıklanan ekonomik paketin bazı eksiklikleri var. Üçüncü ülke insanlarının da düşünüldüğü bir karar üretilmesi gerekiyordu. Öte yandan bankaların taksit ertelerken faizleri de durduracağı bir kararın Bakanlar Kurulu toplantısıyla ele alınması ve buna da bir çözüm üretilmesi bekleniyordu.

Kısacası bu ekonomik paketin tekrardan gözden geçirilerek daha iyi hazırlanması gerektiğini düşünüyorum.”

Özlem Soytürk

“Ekonomik paket birçok insanı olumsuz yönde etkileyecektir. Kesintiler yapıldı ve borçları olan insanlar düşünülmeden bir karar alındı. Belki eldeki imkânlarla hazırlanmış bir ekonomik pakettir ancak bu içerisinde bulunduğumuz durum bizi kara kara düşündürüyor. Alınan kararların gözden geçirilip yeniden revize edilmesi gerekiyor. Vatandaşlar düşünülerek bir çalışma yapılmalıydı. Bankaların üç ay taksit erteleme durumu iyi bir uygulama ancak bu aşamada faizlerin de durdurulması gerekiyor. Üç ay sonra faizlerin ödenecek olması bize bu ekonomik paket üzerinde biraz daha çalışılması gerektiğini gösteriyor. Daha detaylı düşünülerek yeniden bir ekonomik paket hazırlanmalıdır. Özel sektör için bin 500 lira katkı verileceği açıklandı ancak elektrik, su ve kiralar göz önüne getirilirse kesinlikle yetersiz bir rakamdır."