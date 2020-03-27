Başbakan Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar dün gece, devlet çalışanlarının tümüne asgari ücret tutarında eşit maaş verilmemesini eleştiren bir paylaşım yaptı.

“Çok üzgünüm zira günlerdir bu konuyu konuşuyorduk Ersin ile; tüm devlet çalışanlarının (müdür, müsteşar, müşavir, bakan, başbakan vs.) maaşları net asgari ücret kadar olsun ve üçüncü ülke vatandaşlarına da özel sektör çalışanlarına verilen 1,500 TL katkı verilsin” diyen Sibel Tatar, ayırım yapılmamasını istedi. Tatar “bu zor günlerde hepimiz sağlıkta da, maaşta da biriz, bir olmalıyız” diyerek paylaşımını Hz Muhammed’in sözüyle bitirdi:

" Komşusu açken tok yatan bizden değildir."

Deniz: Bize yakışmıyor

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz de katıldığı TV programında hükümetin aldığı önlemler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Deniz, “Hükümet 3 dünya ülkesi vatandaşları için ‘bir kuruş vermiyoruz, başlarına geleni çeksinler’ diyorlarsa büyük bir sosyal patlamayı tetiklemiş olur" dedi.

Deniz "Bu insanları biz başıboş, aç susuz bırakamayız. Yani bu insanlık dışı harekettir. Bu bize hiç yakışmıyor" ifadelerini kullandı. Deniz "En azından devlet çıkıp ‘ben buraya telli bir alan, askeri bir bölge yapıyorum, tüm yabancıları topluyorum. Çadır kent oluşturuyorum, bunun içine koyuyorum bunlara sabah, öğlen, akşam yiyeceklerini vereceğim’ demelidir" Böyle bir önlemde yok” şeklinde konuştu.