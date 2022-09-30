İmzalar toplandı

Dilekkaya, Kırıkkale, Erdemli ve Yiğitler köyü sakinlerinin yol çilesi bitmedi. Uzun zamandır devam eden yol sorunu nedeniyle 10 Eylül’de eylem yapan ancak seslerini duyuramayan Dilekkayalılar, tepkisini ortaya koymak için yerel seçimde sandığa gitmeme kararı aldı. Nüfusu 850 olan köyde başlatılan imza kampanyasında 300 kişi sandığa gitmeyeceğine dair imza verdi.

İmza kampanyasının birkaç gün daha süreceği ifade edilirken, Dilekkaya Muhtarı Ahmet Menteşoğulları, toplanan imzaları Cumhurbaşkanı, Başbakan dahil devlet ve hükümet yetkilileri ile muhalefete ileteceklerini bildirdi.

Menteşoğulları: Çözüm bekliyoruz

Dilekkaya Muhtarı Ahmet Menteşoğulları, yaptığı açıklamada, köyden 300’ü aşkın kişinin imza attığı dilekçelerle sandığa gitmeme kararlarını devlet ve hükümet yetkilileriyle muhalefet partilerine ileteceklerini açıkladı. 850 nüfuslu Dilekkaya’da 300’ü aşkın köylünün imza attığını bildiren ve imza kampanyasının birkaç gün daha süreceğini ifade eden Menteşoğulları, ara emri alınması yüzünden 8 aydır duran yol yapımının 1.8 kilometrelik bölümünün de tamamlanması için hükümetten ve ilgili bakanlıktan çözüm beklediklerini vurguladı.

Muhtar Ahmet Menteşoğulları, toplanan imzaları Cumhurbaşkanı ve Başbakan dahil devlet ve hükümet yetkililerine ve muhalefete ileteceklerini bildirdi.

Dilekkayalıların imzaladığı metinde “8 aydır Dilekkaya-Gaziköy yolunun harap halde kalması ve çözüm üretilmemesi sonucu aşağıda isimleri olan Dilekkaya halkı olarak bizler seçimlerde sandığa gitmeme kararı aldık” ifadeleri yer alıyor.

Köy sakinlerinin eylemi karşılık bulmadı

Mesarya köylerinden Dilekkaya, Kırıkkale, Erdemli ve Yiğitler köylüleri, uzun zamandır yol sorunlarının devam ettiği gerekçesiyle 10 Eylül’de eylem yapmıştı.

Ulaşımın sağlandığı yolun yenilenmesi için başlatılan çalışmalar üç kişinin mahkemeye başvurarak ara emri alması üzerine durdurulurken, eylem yapan köy sakinleri, yetkililerden çözümü bulmalarını istemişti. Muhtarların katılımı ile Kırıkkale girişinde bulunan benzin istasyonu önünde yol kapama eylemi gerçekleştiren köy sakinleri, “Yeter artık”, “Aylardır yol mağduruyuz” pankartları taşımıştı. Yolda oturma eylemi de yapan köy sakinleri, çözüm beklediklerini ifade etmişti. Ancak yapılan eylemden sonra yetkililerden ses çıkmayınca mağdur olan 4 köyden Dilekkaya sakinleri bu kez sandığa gitmeme kararı aldı.