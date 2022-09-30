Takdir topladı

İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında dün itfaiye mensupları tarafından kan bağışı yapıldı.

Lefkoşa İtfaiye Şubesinde gerçekleşen kan verme etkinliğinde, anlamlı bir haftada artan kan ihtiyacına katkıda bulunan itfaiyeciler, önemli bir sosyal sorumluluğu yerine getirmenin gururunu paylaştı. Öte yandan itfaiye mensupları, Sosyal Hizmetler Lefkoşa Çocuk Yuvası’na bağış yaptı.

İtfaiye mensuplarından gönüllülük esasına göre toplanan para, dün PGM - İtfaiye Müdürü Ramadan Gürpınar tarafından Sosyal Hizmetler Lefkoşa Çocuk Yuvası’na teslim edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Gürpınar bağış parasını yuvanın ihtiyaçlarında kullanılmak üzere Sosyal Hizmetler Lefkoşa Çocuk Yuvası Sorumlusu Osman Karamanlı’ya teslim etti.