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Durumları iyi

Yangın söndürmeye giden itfaiye aracı 2 metrelik çukura düşerek, devrildi; 4 personel yaralandı

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Durumları iyi
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İtfaiyenin yangın söndürme aracı devrildi. Devrilen araçta bulunan 4 itfaiye mensubu kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı, muayenelerinin ardından taburcu edildi.
Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 10.45 sıralarında, yangın ihbarı nedeniyle Boğazköy bölgesinde giden arazöz yangın söndürme aracı devrildi. Aracın tekerliğinin geri dönüş esnada yaklaşık 2 metre derinliğindeki çukura düştüğü belirtildi.
İtfaiye aracında görevli olarak bulunan 4 itfaiye mensubu kontrol maksatlı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı, yapılan muayenelerinin ardından taburcu edildi. 

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Niyazi Hasan AUSTRALIA
Niyazi Hasan AUSTRALIA - 1 saniye Önce

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