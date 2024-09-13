Durumları iyi 

Ömer KADİROĞLU

Yonca Kavşağı-Ercan Anayolu üzerinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 sürücü yaralandı. İskele-Ercan ana yolunda meydana gelen kazada ise takla atıp, devrilen araçta 77 yaşındaki sürücü yaralandı.

Tüm yaralıların tedavi altına alındığı, hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre; Yonca Kavşağı-Ercan Anayolu üzerindeki kaza dün saat 14.30 sıralarında, Yonca Kavşağı-Ercan Anayolu üzerinde meydana geldi.

Altuğ Öztürkcan (E-30) yönetimindeki LY 222 araçla Ercan istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyretmekte olan Derçin Akıncı (E-27) yönetimindeki VZ 097 plakalı aracın sağ arka kısmına çarptı.

Kazanın etkisiyle VZ 097 plakalı araç savrularak yolun solundan dışarıya çıktı, ardından toprak sete çarpıp durdu.

Yine çarpmanın etkisiyle savrulan LY 222 plakalı araç ise sağ kısmıyla orta refüje çarptıktan sonra yol içerisinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü, kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ndeki tedavi altına alındı.

Takla atıp tavanı üzerinde durdu

İskele-Ercan ana yolunda, 77 yaşındaki Şengül Adayel, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun solundan dışarıya çıktı ve ağaca çarptıktan sonra takla atıp tavanı üzerinde durdu.

Adayel, yönetimindeki RM 886 plakalı salon araç ile İskele istikametine doğru seyrettiği sırada Akova köyü yakınlarındaki akaryakıt istasyonu önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun solundan dışarıya çıktı ve ağaca çarptıktan sonra takla atıp tavanı üzerinde durdu.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, dün saat 11.00 sıralarında meydana gelen kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Şengül Adayel’in, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi sürüyor.