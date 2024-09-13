Kazdılar, gittiler

Lefkoşa’nın Göçmenköy bölgesinde Sosyal Konutların bulunduğu Matbaacı Fikri Sokakta yapılan yol kazısı bir haftayı aşkın süre geçmesine rağmen tamamlanmadı. Bölge sakinleri, geçten hafta Cuma günü cadde kenarında kazı yapıldığını, açılan çukurun olduğu gibi bırakıldığını, o günden bu yana ise gelen giden olmadığını dile getirdi.

Bölge sakinlerinin yaş ortalamasının 70 civarında olduğunu belirten Göçmenköylüler, “Bazılarımız zorluk yaşıyor. Kim kazdı, ne amaçla kazıldı ne zaman bitecek hiçbir bilgi yok. İnsanlar çukurun üzerine tahta koyup evlerinden çıkmaya çalışıyor” diyerek, tepkisini ortaya koydu. ,

