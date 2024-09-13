‘Ürkütücü değil’

İnşaat Mühendisi Özalp Nailer, KKTC Yap-Sat Sektörü Veri Analizi sonuçlarını paylaştı. Nailer, 2021- 2024 yılları arasında piyasaya 17 bin 726 konut sunulduğunu söyledi.

Nailer, son 3 yılda 9 bin 804 konut satıldığını ifade ederken, yüzde 47 ile en çok mülkün İskele’den alındığını açıkladı.

İnşaat Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen panelde yaptıkları “KKTC Yap-Sat Sektörü Veri Analizi” sonuçlarından bahseden Nailer, 2021-2024 yılları arasında piyasaya arz edilen konutların yatırım amaçlı olduğunu ve sadece bin 804 dönüm araziyi kapladığını, bunun da KKTC toplam arazisinin sadece yüzde 0,07’ine karşılık geldiğini belirtti.

Nailer, son üç yılda satılan konutların yüzde 18’ini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının aldığını belirtti.

Konut alanların yüzde 11’ini KKTC vatandaşlarının oluşturduğunu kaydeden Nailer, “konutların yüzde 30’u Türkiye ve KKTC yurttaşlarına satıldı” ifadesini kullandı.

Nailer, konut alanların yüzde 24.6’sını Avrupa Birliği, yüzde 12.7’sini Rusya, yüzde 11.2’sini İran, yüzde 6.4’ünü İsrail, yüzde 5.2’sini Ukrayna, yüzde 4.1’ini Türki Cumhuriyetleri vatandaşları ve yüzde 1.4’ünü İngilizlerden oluşturduğunu belirtti.

Nailler, satılan konutların yüzde 70’inin stüdyo ve 1+1 dairelerden oluştuğu, ikamet amaçlı değil, yatırım amaçlı alındığını dile getirdi.

İnşaat Mühendisi Özalp Nailer, mülkiyetin hukuka dayalı bir insan hakkı olduğunu vurguladı ve Taşınmaz Mal Komisyonu’nun bu hukuk yolu olduğunu belirtti.

Nailer, Rum yönetiminin bu konuda aldığı kararların siyasi ve KKTC ekonomisine karşı yapılmış bir saldırı olduğunu ifade etti.



Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2024, 12:27