İnşaat Mühendisi Özalp Nailer, KKTC Yap-Sat Sektörü Veri Analizi sonuçlarını paylaştı. Nailer, 2021- 2024 yılları arasında piyasaya 17 bin 726 konut sunulduğunu söyledi.
Nailer, son 3 yılda 9 bin 804 konut satıldığını ifade ederken, yüzde 47 ile en çok mülkün İskele’den alındığını açıkladı.
İnşaat Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen panelde yaptıkları “KKTC Yap-Sat Sektörü Veri Analizi” sonuçlarından bahseden Nailer, 2021-2024 yılları arasında piyasaya arz edilen konutların yatırım amaçlı olduğunu ve sadece bin 804 dönüm araziyi kapladığını, bunun da KKTC toplam arazisinin sadece yüzde 0,07’ine karşılık geldiğini belirtti.
Nailer, son üç yılda satılan konutların yüzde 18’ini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının aldığını belirtti.
Konut alanların yüzde 11’ini KKTC vatandaşlarının oluşturduğunu kaydeden Nailer, “konutların yüzde 30’u Türkiye ve KKTC yurttaşlarına satıldı” ifadesini kullandı.
Nailer, konut alanların yüzde 24.6’sını Avrupa Birliği, yüzde 12.7’sini Rusya, yüzde 11.2’sini İran, yüzde 6.4’ünü İsrail, yüzde 5.2’sini Ukrayna, yüzde 4.1’ini Türki Cumhuriyetleri vatandaşları ve yüzde 1.4’ünü İngilizlerden oluşturduğunu belirtti.
Nailler, satılan konutların yüzde 70’inin stüdyo ve 1+1 dairelerden oluştuğu, ikamet amaçlı değil, yatırım amaçlı alındığını dile getirdi.
İnşaat Mühendisi Özalp Nailer, mülkiyetin hukuka dayalı bir insan hakkı olduğunu vurguladı ve Taşınmaz Mal Komisyonu’nun bu hukuk yolu olduğunu belirtti.
Nailer, Rum yönetiminin bu konuda aldığı kararların siyasi ve KKTC ekonomisine karşı yapılmış bir saldırı olduğunu ifade etti.
‘Ürkütücü değil’
Özalp Nailer’e göre son 3 yılda satılan konut sayısı 9 bin 804
İnşaat Mühendisi Özalp Nailer, KKTC Yap-Sat Sektörü Veri Analizi sonuçlarını paylaştı. Nailer, 2021- 2024 yılları arasında piyasaya 17 bin 726 konut sunulduğunu söyledi.
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YORUMLAR
Doğru Söz - 8 saat Önce
Yahidi piçlerine mal sayışına izin veren siyasiler şerefsizdir. Satanlar da öyle. Allah bin belânizı versin, onursuz, serefsiz mahlüklar.
Magusalı - 8 saat Önce
Poh poh konut yapıp sattık. Hani altyapı. Elektrik, su, yol, okul, devlet dairesi. Haniya arıtma tesısı. Atıklar denize ve ovalara boşaltılıyor.
Hasan Nuri - 8 saat Önce
KKTCnin Yıllardır YOK saydığı TMK bugünden sonra Kasası boş devletimizin çalıştirabilmesi mümkün değildir ! Mülk ve Tazminat maliyetlerinin her geçen gün arttığı gerçeği ile yıllar önce TMK çalıştırmış olsak idik maliyetlerin çok altında olacaktık ! Aldık vermeyiz ve Malına Geleni de ayağından vururuz zihniyeti ile maalesef bugün Dikili taş önünde öteye gidemez olduk ! Bakalım yıllardır işlediğimiz Mülkiyet Suçunun altından kalkabileceksiniz ?? Yıllardır Koçanlayip Sattığımız Rum Mülkleri için Türkiye’den Milyarlarca Dolarlık yardım isteyebilecek yüzümüz mü var acaba ?
Magusalı - 8 saat Önce
Bu konutlar sayesinde ülkemiz darmadağın ediliyor. Bugün yüksek mahkeme başkanı açıkladı. Mahkemeler bile yetersiz duruma geldi.
Hasan Nuri - 4 dakika Önce
Kimin Malını Kime Satıyorsun ? TMK’nunu çalıştırıp Altındaki Toprağın Sahibi olmadan neyi kime Satıyorsun ki ! Bizleri Bugün Alan da Suçlu Satan da Suçlu duruma Düşürenlerimizin neden Sesi çıkmıyor acaba ?? Tabii ki Güney Kıbrıs ve Avrupadaki Tutuklamalar artarak devam edecek
Dikili Taş’tan öteye gidemeyeceğimiz günler yakındır , Etme Bulma Dünyamıza Hoş Geldiniz !!
Karşıyım. Ülkemde konut yapılacaksa önce vatandaşım için yapılacak. O standartta olacak.